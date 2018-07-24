范雲籲北市長參選人表態 是否連署反勞基法修惡公投

2018-07-24 11:38

〔記者鄭鴻達／台北報導〕社會民主黨黨主席、台北市長參選人范雲，今向另三名參選人台北市長柯文哲、國民黨參選人丁守中及民進黨參選人姚文智，提出包括要求表態是否願連署進行中的「反『勞基法』修惡公投」等4項呼籲。

台北市長選情加熱，各陣營參選人頻頻出招，而社民黨自推的參選人范雲，今邀集中正大學政治系副教授陳尚志、台大工會理事林凱衡、社民黨台北市議員參選人許菡芸，共同召開「挺勞工的台北市長在哪裡？」記者會。

范雲表示，台北市有高達85.78%的從業者為受雇者，高於全台灣平均值79.34%，但至今台北市長選戰中，未見有參選人提出勞動政策，台灣勞動條件低落是不爭的事實，台北市的勞動條件應該向國際看齊，甚至全國最高。

范雲在記者會中親簽「反『勞基法』修惡公投」公投連署，並提出4項呼籲，第一項為要求柯文哲、丁守中、姚文智表態是否願連署支持該公投，並呼籲支持者共同來連署，若願支持，她本人「願意親送親收」。

范雲的第二項呼籲，為要求表態是否支持來自台北市政府所有採購、發包標案中，明訂曾違反「勞基法」、「職安法」、「性別工作平等法」的單位或是業主，在勞動局公告違法日的3年內，不得參與投標。

范雲第三項呼籲，為要求表態是否願支持針對台北市政府內約聘僱人員劃定歸零期程，並讓從事相同勞務者享有相同待遇、福利。

范雲的第四項呼籲，為要求表態市否願支持參考「冰島模式」，讓台北市政府雇員不論性別、種族、性傾向、國籍，只要做得是同一份工作，都應取得相同薪資，以8年為限完成「薪資平權」。