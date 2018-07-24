當初擋公投現在提公投 徐永明要國民黨先道歉！

國民黨提出「反核食」、「反空污」、「反深澳燃煤電廠」3公投案，目前正進入2階段連署。（資料照）

2018-07-24 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕公投法於去年底三讀通過，提案、連署、通過門檻全面調降，加上今年底公投綁九合一大選，各界提案意願相對踴躍，包括國民黨也提出三案，但這讓時代力量立委徐永明不以為然，認為國民黨當初擋公投法，如今卻提公投案，應先向外界道歉。

徐永明臉書寫道，公投法審查期間，國民黨因擔憂門檻下修將出現「去中國化」、「柔性統獨」等題目，不利兩岸發展，秘書長曾永權遂親自下令阻擋修法，國民黨也在原訂的三讀日提出300多案杯葛。

徐永明提到，即便在2004、2008年舉辦的全國性公投，國民黨也發起「拒領公投票」這樣的反民主活動，結果現在卻提出三項公投案，他認為，藍營應先向外界為先前的反公投行為道歉，也希望國民黨屆時不要因為中國一跺腳就縮回去。

徐永明表示，雖然公投法下修了門檻與投票年齡，但領土變更與正名制憲等條文，在「藍綠有共識」之下遭排除，時力呼籲應啟動二次修法，將上述主張納入公投法，強調當中國施壓力道越強，台灣不能作繭自縛，應透過全民公投告訴政府及國際社會台灣人的選擇。