站上360度環形舞台 蘇貞昌化身2.0允諾打造新新北

2018-07-24 11:17

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天發表參選政策主軸，打造成一個一千萬人舞台的環形城市，以「都市再生」、「產業創生」、「智慧交通網」、「扶老攜幼」4大支柱，帶領新北成為「台灣最大，新北第一」。

蘇貞昌的政策發表會選在板橋競選辦公室舉行，現場打造成環形舞台，充滿科技感設計，蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞說，蘇貞昌是台灣第一個使用動態識別系統的候選人，挑戰選民過去習慣的單一圖像概念。

政見主軸「新新北 一千萬人的舞台」是以環形城市為概念，因此現場構圖從單點，到連結線，最後串接成環，象徵蘇貞昌將要把新北的每個城鎮串連起來，讓這個城市的獨特風貌發揮優勢，成為新北市、台北市、宜蘭縣、基隆市、桃園市加起來共一千萬人的共同生活圈，讓大家在這裡生活、工作、就學、遊憩。

蘇貞昌站在舞台中央，環顧四周，提出「都市再生」、「產業創生」、「智慧交通網」、「扶老攜幼」四大政策支柱，尤其在智慧交通網的部分，提到要徵集計程車隊納編為「小黃公車」，去到公車到達不了的地方，把偏鄉市民載出來坐捷運，讓觀光客更深入在地。

他還提到要成立美學設計辦公室，透過設計，從招牌、店面、變電箱...等等，讓新北馬上變得不一樣，與四大支柱相輔相成，讓民眾不用再為美景走遍全世界，「何必尋尋覓覓，鐵鞋踏破無覓處」，未來的新北會讓每個人想要一來再來。

最後，蘇貞昌再度舉日本職棒選手黑田博樹的經歷說，「新北之於我，就像廣島鯉魚隊之於黑田博樹」，拜託新北市民給他機會站上投手丘，他要用一生的能量跟歷練，投出最精采的球賽，讓「台灣最大，新北第一」。