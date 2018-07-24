挺賴揆照服員月薪3.2萬 衛福部：逾4成未達

衛福部今天舉行長照2.0成果記者會，由衛福部長陳時中（右）和次長薛瑞元（左）主持。（記者吳亮儀攝）

2018-07-24 11:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕長照2.0上路一年多，各項服務和據點陸續布建，不過基層照服員仍「薪苦」；衛福部統計，即使採新的給薪制，目前仍有超過4成居家照服員薪資未達3萬2千元。

行政院長賴清德去年一席「照服員功德說」引發軒然大波，行政院和衛福部趕忙滅火，並強調今年採支付給付新制，採月薪制的照服員至少會有3萬2千元薪資。

衛福部今天舉行長照2.0記者會，釋出的統計資料顯示，採月薪制的照服員還有超過4成的人沒有達到3萬2千元的標準。月薪超過3萬5千元者占37.87％，3萬2千元到3萬5千元者占20.49％，合計共58.36％。

衛福部長陳時中坦承，月薪未達3萬2千元標準的狀況包括各縣市社會經濟狀況環境不同，例如東部就較低，北部地區較高。

衛福部次長薛瑞元說，這些資料是今年3月所做的調查，當時就發現這狀況，詳細原因仍要調查，但已發函給各縣市政府要求輔導各長照簽約單位要將薪資達到標準，並給予6個月緩衝時間，今年10月就該達到百分之百的標準。

另外，根據衛福部統計，預防及延緩失能服務計畫布建974處特約服務點，布建率已達64.9％；而長照2.0新納入失智症照顧，預計提供333處社區服務據點和失智共照中心72個。