美前國防部長卡特：台灣是印太戰略的其中一塊

國前國防部長卡特表示，台灣是印太戰略中的其中一塊網絡，台灣能被納入網絡中是具有特權的。（記者廖振輝攝）

2018-07-24 10:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕來台進行為期兩天訪問的美國前國防部長卡特（Ashton Carter）今表示，台灣是印太戰略中的其中一塊網絡，台灣能被納入網絡中是具有特權的。

卡特今出席由遠景基金會主辦的「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」，會前接受媒體訪問時表示，他是美國傳統政策的支持者，美國透過實踐台灣旅行法、與台灣在包含軍事在內的領域，維持強健非官方關係，並強調兩岸的穩定與對話。

卡特說，他曾參與美國印太戰略的一部分，此戰略企圖透過包容性的網絡將各國納入，並追求以規則而非透過強迫的方式建立區域和平，美國相信藉此能確立區域穩定與印太地區的繁榮。

卡特強調，他過去以國防部長身分代表這樣的關係，現在也是如此。他並說自己很高興能有機會再回到台灣。

卡特今中午預計進行閉門專題演講。「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」由外交部委託財團法人兩岸交流遠景基金會舉辦。將就「韓半島與印太戰略環境」、「中共銳實力對民主社會之挑戰」、「印太地緣經濟發展現況及評估」等議題進行討論，並以「台灣『新南向政策』與印太戰略之整合」為題舉行圓桌論壇。

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