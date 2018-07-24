王炳忠等否認涉諜報 要求公開審理今開庭

2018-07-24 10:17

〔記者張文川／台北報導〕新黨發言人王炳忠、青年軍幹部侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步等人，被控接受中國解放軍旗下兩單位資助在台發展組織，意圖吸收包括現役軍官及學生發展組織，台北地檢署今年6月13日依違反國家安全法罪嫌起訴；由於4人的限制出境即將屆期，且王等人聲請公開審理，法官今開庭調查此2事，王等人進場前與支持群眾高呼「公開審判，以昭公信」、「主張反獨促統，何罪之有」等訴求。

近50名藍天行動聯盟成員上午集結台北地檢署門前聲援，王炳忠、侯漢廷、林明正3人並肩到場時眾人高呼加油。王炳忠代表發言指出，北檢起訴極盡羅織之能事，向外界扭曲為共諜案，但他認為此案完全沒有「諜報」可言，也與國家機密毫無關係，因此他們主張「公開審判，以昭公信」。

王炳忠接著說，主張和平統一、保障台灣，何罪之有？此案是台灣民主自由的指標，北檢羅織罪名，打壓的是人民從事正當兩岸交流，以及新黨從事正當政黨活動的基本權利，「我們一定要捍衛清白和基本權利到底」。

侯漢廷、林明正、王進步等人的限制出境令將於7月27日到期，全案6月初起訴後移審北院，法官今開庭調查有無繼續境管的必要；另，因國家安全法案件屬非公開審理案件，王炳忠等人向法官聲請要求公開審理，法官今也將一併聽取檢、辯意見，再決定是否公開審理此案。

相關影音