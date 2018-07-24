新北政績挨批小確幸 朱立倫反問台南有嗎？

2018-07-24 10:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德日前批評新北市政府的國民運動中心、公共托育中心等政績，都只是民眾的「小確幸」，和前台北縣長蘇貞昌任內做的重大建設無法相提並論。對此，新北市長朱立倫今天也砲轟，過去賴清德執政的台南市有嗎？並強調民眾有感的政績，就是政府的大任務。

朱立倫今天在市政會議表示，近來選舉的政治口水戰，對市府施政惡意攻擊或抹黑，造成民眾產生錯覺，新北市推動國民運動中心或公共托育中心，雖然被賴清德說是小確幸，但對全體市民而言，是重大工程與任務。

朱立倫指出，過去7年多來市府對於公共建設投入的資源不在少數，新北市完成12座運動中心和運動公園，下一座將在8月完成，很快地第13座完工，明年邁入第14座，公共托育中心現在是53所，很快就能達到60所。

朱立倫也抨擊，賴清德過去執政的台南市，一座公共托育中心都沒有，國民運動中心一座都還沒完工，新北市府做這麼多努力，都是市民滿意度最高的政績，「這不是小確幸，這是政府的大任務。」

至於賴清德口中的大型建設，朱立倫說，過去幾年來捷運三環三線投入1000多億元，「請問在台南有任何捷運建設嗎？」新北完成30餘座新建橋樑、60幾條重要道路，都有數據資料可依循，「捷運、大橋樑、大型快速道路與重要道路，這是院長口中的大建設嗎？」

他強調，市府的努力成果市民可以看到，政府的責任就是民眾期待的事情趕快完成，把小確幸當成政府的大任務，民眾絕對有感。