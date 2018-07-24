聘僱北韓勞工國家名單驚見台灣 外交部：人數本月歸零

外交部表示，我國漁船聘僱北韓漁工人數已降至3人，這3人正在太平洋遠洋海域漁船上，本月底靠港後就不再聘用。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2018-07-24 09:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國政府指出北韓透過剝削其海外勞工，賺取外匯，為制裁此事，美國於華府時間23日公布聘僱北韓勞工的42個國家和地區名單，台灣名列其中。外交部今天主動澄清說明，我國一向積極配合國際制裁行動，我漁船聘僱北韓漁工人數已降至3人，這3人正在太平洋遠洋海域漁船上，本月底靠港後就不再聘用。

美國國務院、財政部與國土安全部於華府時間23日發布＜北韓制裁與執法行動諮詢＞文件，該文件指出，北韓政府向海外輸出勞工以賺取外匯。該文件列出2017年至2018間聘僱北韓勞工的42個國家、地區，及產業名單；其中中國和俄羅斯的北韓勞工人口，比其他所有國家和地區都多。台灣也名列在這份僱用北韓勞工的國家及產業名單之中。

外交部今天主動發布新聞稿澄清此事指出，我國漁業署多年來持續配合聯合國安理會相關決議，於2016年8月12日即函請有關單位不再接受新聘或續聘北韓籍船員，並積極鼓勵聘僱漁船提前解除僱傭合約。去年5月更進一步公告全面禁止僱用北韓籍船員。

外交部強調，截至昨（23）天為止，我國漁船聘僱北韓漁工的人數已從278人遽降至3人。目前僱用該3名北韓漁工的我國籍遠洋漁船，正在太平洋海域作業，預計7月底靠港後即不再聘用，屆時我國僱用北韓勞工的人數便會歸零。

外交部重申，台灣作為國際社會負責任成員，一向積極配合國際行動，共同致力北韓非核化及區域和平穩定。過去數年來我國政府採行一連串配合國際制裁北韓的具體作為，多次獲得美國及國際社會的公開肯定。我國仍將持續與美方密切合作，配合國際相關制裁行動，善盡國際成員的義務，以確保區域和平穩定與繁榮發展。