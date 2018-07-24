辜家將吞掉振興醫院？雷倩曝：辜嚴倬雲將續任董事長

雷倩爆，辜嚴倬雲擬撤換振興醫院4名董事，且續任董事長。圖為振興醫院50周年，振興醫院董事長辜嚴倬雲（左三）與相關人員合影。（資料照）

2018-07-24 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕振興醫院即將在本月底改選董事會，婦聯會主委雷倩昨天深夜在臉書大爆料，以「週末媒體照舊攻擊 振興改選拍案驚奇」為題發文，指在婦聯會前主委辜嚴倬雲隔操控及辜家主導下，振興醫院將改選董事會，辜嚴倬雲已表示將續任董事長，同時撤換婦聯會在振興院的4位董事，如此「振興也就完美切割了和蔣夫人相關的歷史記憶」，並被財團改寫歷史。

雷倩在臉書指出，辜嚴唯二沒有辭的華興中小學及振興醫院的董事長。而華興與振興醫院都是蔣宋美齡主導成立，「這兩個組織都與婦聯會淵源深厚」，以致在蔣宋美齡故去之後，都是由辜嚴接任董事長並主導人事、財務、及業務，7月中，辜嚴表達願任華興中小學董事，「我們基於尊重全票通過」，明天（7月25日），華興將開董事會，「若辜媽媽表達願續任華興中小學董事長，我們也會基於尊重予以同意」。

但是7月底的振興醫院改選董事會，雷倩指出，依辜嚴從美國傳回的手諭，振興提名了4名新的董事，且辜嚴本人已表示願續任董事長。

雷倩提到，「今年二月，振興醫院和婦聯會劃清界限，令會務人員感到錯愕；最近，有人告訴我現任院長對外表示婦聯會沒有捐什麼錢給振興，令知情者心寒；如果月底改選真的擠掉婦聯會相關的四名董事，振興也就完美切割了和蔣夫人相關的歷史記憶。後人談到振興，將只知有辜媽媽，不知有蔣夫人」，並指振興醫院「歷史恐將被財團改寫」。