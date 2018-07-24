支持台灣自我防衛 美國務院：提供足夠武器與服務

美國務院發言人指出，美國行政部門有決心完全執行台灣關係法的條文，美國會提供數量（quantity）足以讓台灣維持足夠自我防禦能力的防禦性武器與服務。圖為我國漢光演習。（資料照）

2018-07-24 06:18

美行政部門有決心完全執行台灣關係法條文

〔駐美特派員曹郁芬／華府23日報導〕美國國務院發言人今天以背景說明的方式指出，美國行政部門有決心完全執行台灣關係法的條文，美國會提供數量（quantity）足以讓台灣維持足夠自我防禦能力的防禦性武器與服務。

外交部長吳釗燮日前接受美媒訪問時表示，若沒有美國持續的軍事支持，台灣容易被北京武力占領。國務院一位發言人在答覆媒體的電郵中做上述表示。

鼓勵台灣增加本身的國防預算

國務院發言人說，美國支持台灣努力發展創新與不對稱能力以嚇阻脅迫或威嚇，美國也鼓勵台灣增加本身的國防預算，到一個足以與其安全挑戰相符的程度。

國務院官員重申，美國仍維持對自己的一個中國政策、三公報以及台灣關係法的承諾。這些確保了數十年來台海與區域的和平與穩定，也使美國得以和台灣維持活躍的非官方關係，同時與中國尋求一個建設性關係。

長久以來的友誼是亞洲政策關鍵成分

國務院發言人指出，美國與台灣人民長久以來的友誼是美國亞洲政策的關鍵成分。這個在台灣關係法之下的持久關係是美國獨特的資產，也是擴大美國在區域內影響力的增長劑。這份友誼立基於歷史、共同價值、對民主的共同承諾、自由市場、法治及人權。

國務院官員說，美國對台海和平與穩定有長遠的利益。台海雙方了解這些益處的重要性並且合作，以奠定一個持續和平與穩定的基礎是至關緊要的。