新竹縣長選戰「我的委屈求不了全」 林為洲選定了！

國民黨立委林為洲（立者）決定「委屈也求不了全」，那就順從宗親會的決議，參選新竹縣長到底。（記者黃美珠攝）

2018-07-24 00:00

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨籍立委林為洲昨天（7月23日）鬆口說「我的委屈求不了全」、「我順從宗親會員代表大會的決議」，將參選新竹縣長到底，不再等民調結果！他會如期在8月舉辦第2次民調，並於月底、完成參選登記，且等著「被開除」，同步也會發動全縣林氏宗親辦懇親造勢，未來是「黨外」還是「無黨」身分，他說「看起來是已經不可逆了」。

民進黨籍、前台灣省主席林光華則說，只要林為洲用黨外身分參選，他就公開力挺，就算民進黨祭出黨紀，他也「義無反顧」。

林光華說，作為民進黨創始黨員之一，他一向不分政黨，心中懷抱的是台灣的民主自由，這次大家眼睜睜看著民、國兩黨黑箱作業的提名都覺得詫異和失望。他認為，林為洲願意學習黨外精神，號召所有鄉親找回民主自由的核心價值，這是他挺林為洲很重要的關鍵，不然以目前民、國兩黨都不會當選下，「那我們（的縣長）要這個『師父好、師父棒』的？『大家匍匐於地』、用宗教來操控政治，政教合一嗎」？

雖然已鐵了心，但林為洲前晚在臉書上仍曬他的「撩妹語錄」，用「藍妹，K他只是為了讓妳開心」、「說我藍皮綠骨，那就在我的綠骨刻上妳的名字吧！」表明他對國民黨仍心存一絲絲的期待。

林為洲說，新竹縣林氏宗親會員代表年度大會本月15日在芎林召開，會中決議：支持他參選縣長到底，不管有沒有國民黨身分。而他則「順從決議」，不再遲疑。近日全縣10個分會都在加開臨時會傳達前述決議，接著就等總動員辦全縣林姓懇親大會。

林為洲說，從加入國民黨起他不僅沒打算要離開，還把國民黨當做是自己政治生涯最後一起奮鬥的團體。8月27日到31日是選舉登記期間，在此之前他仍會懷抱一絲期待、想要努力到最後一刻。

這段期間很多人來遊說他，勸他退一步海闊天空。但他評估就是自己退選了，國民黨也未必能勝選，更無從回復已被破壞的制度，在委屈也求不了全下，未來他是「黨外」還是「無黨」的身分，看起來是已經不可逆了。

林為洲的決定從前（22）日他出席樹黨竹北市代許育綸婚宴致詞時可嗅出。

他說，綠黨和樹黨在新竹縣市籌組「綠樹聯盟」拚選戰，有助打破政黨界線，讓專業的人在專業領域貢獻社會。未來「他的（縣政）團隊」就希望綠樹聯盟能在環保局這個位子上推薦優秀的人選。

林為洲也說，前述決定他還沒跟立院國民黨青壯派說明，計畫本週五馬英九基金會成立時碰面再報告，但不會退出黨團運作，會繼續跟大家在一起。

面對林為洲下定決心參選到底，國民黨新竹縣長提名人楊文科說，站在國民黨立場，自然不樂見，他會努力趕在選舉登記之前拜訪林為洲，雙方好好溝通，一起爭取國民黨勝選。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢說，國民黨下屆新竹縣長提名人選已經確定，不可能改變，他希望林為洲回頭是岸。事實上新竹縣只有1席立委，跟縣長一樣是唯一1席，而林為洲的任期還有1年多，這席立委的重要性相當於縣長，他希望林為洲能留在國會好好做完。

至於國民黨會不會在林為洲辦理參選登記後開除他？陳見賢說，目前還沒有想到這裡。但他會聽其言觀其行，畢竟國有國法家有家規，一切就依規處理。

民進黨參選人鄭朝方說「不意外」其決定，且認為每個人代表和象徵的價值不同，選舉多一點人來參加是好事，他要做的就是更勤走拜票、固本，用新世代的思維、作法爭取鄉親認同，因為無論是林為洲還是楊文科、徐欣瑩，他們的從政資歷平均都在25年，他才是領導新竹縣走出新方向的人。

對於林光華的不認同，鄭朝方用「我們在不同球場打球」來看待，尊重林光華「宗親大於政黨」的選擇，對於林光華有些近似人身攻擊的指控，他則拒絕再口水。

民國黨參選人徐欣瑩說，她從決定參選時就很清楚，不管對手有多少人，她都一樣要努力爭取鄉親認同。

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