侯友宜拜票：新北市若輸 國民黨將泡沫化

國民黨新北市長參選人侯友宜今天晚上和新北市議員參選人黃桂蘭一同在空中大學舉辦市政說明會，並走到戶外和看轉播的民眾致意。（記者陳心瑜攝）

2018-07-23 20:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天晚上和新北市議員參選人黃桂蘭一同在蘆洲區空中大學舉辦市政說明會，現場湧進約2千名支持民眾。侯友宜表示，新北市若輸掉，整個國民黨就會泡沫化，要民眾力挺國民黨。

侯友宜說，自己不怕困難不怕死，為新北市民服務是他人生最後一個願望，將用自己最後的人生和大家逗陣行。