宜縣府小內閣異動 農業處長改任工策會總幹事

2018-07-23 23:46

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣政府「小內閣」傳出異動，據了解，農業處長游憲廷將調任工商策進會總幹事，游的遺缺由縣府秘書長邵治綺兼代；建設處長林國民，改任8月1日新成立的交通處長；財政處長林嘉洋，改任財政處與地方稅務局合併而成的財政稅務局長，原地稅局長劉富美改調參議，相關人事案預定8月1日生效。

宜蘭縣政府17日因應副縣長黃適超請辭，才剛完成人事調整，副縣長由秘書長余聯興升任，秘書長由民政處長邵治綺升任，民政處、勞工處、秘書處首長也都做了異動。

因上波人事調整時，工策會總幹事陳長偉請辭，其遺缺由游憲廷接任，據了解，工策會負責整合工商業界意見，如同縣府與業界的「潤滑劑」，府內認為遺缺不宜空白太久，才改調游憲廷接任總幹事，希望借重游憲廷調和鼎鼐的專才。

至於農業處長一職由秘書長邵治綺兼代，邵治綺在縣府歷練已久，對各局處業務熟悉，才先由邵兼代農業處長。

另，配合8月1日成立的交通處、財政稅務局，建設處長林國民接任交通處長後，遺缺將由建設處副處長李欣立代理；秘書處副處長張謙祥調任交通處副處長，其遺缺由秘書陳曉慈接任；財稅局副局長由財政處副處長盧天龍接任。

離開縣府團隊的秘書李守正，遺缺則由宜蘭地政事務所主任楊崇明接任，宜蘭地政事務所秘書楊嘉欽升任該所主任，至於縣府秘書陳慰慈遺缺，則由工商旅遊處技正吳清結升任。