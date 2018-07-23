上下班不再塞 黃偉哲爭取樹谷聯絡道向外銜接

民進黨台南市長參選人黃偉哲（左三）今前往樹谷大道會勘，希望爭取銜接北外環道路。（記者萬于甄攝）

2018-07-23 22:25

〔記者萬于甄／台南報導〕為疏解南科車流，民進黨台南市長參選人黃偉哲今偕同南市府工務局，前往樹谷大道會勘，提出爭取樹谷大道銜接北外環及南科聯絡道路口轉向，希望改善南科園區周邊上下班交通壅塞情況。

黃偉哲指出，南科為南部重要的科技重鎮，提供將近8萬個就業機會，占台南市就業人口約9％，對台南經濟發展有極大貢獻，但現階段來往南科地區到永康、仁德地區僅有新港社大道，且從國道八號要通往新港社大道，時常因直行與左轉車輛交織造成交通阻塞，造成民眾不便。

黃偉哲提出爭取樹谷大道銜接北外環工程，以及國道八號銜接新港社大道路口轉向高架道路，希望解決南科上下班車流堵塞問題，並引導台南市區車流在進出南科園區時，有更便捷的交通道路，同時也聯結南科、台南科工區、永康工業區以及永康科工等四產業園區。

工務局表示，目前已積極向中央爭取經費，包括樹谷連絡道銜接北外環道路、立體交叉高架道路銜接新港社大道、台南都會區北外環道路系統至台19線以及北外環道路第4期工程設計等，其中，前兩項工程希望能在希望能在111年底完成。

黃偉哲表示，過去常接獲民眾陳情，也多次與市府及中央商議，目前市府提出的方案可行性高，會積極向中央爭取預算，並妥善處理南科路網建構相關問題，達到有效疏解南科車流，串連產業園區帶動台南整體經濟與科技發展，這也是他未來市政規劃的重點。