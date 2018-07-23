課徵回饋金引民怨 南投議長：縣府勿淪為中央打手

日月潭潭畔開發也須被課徵山坡地開發利用回饋金，引發民怨四起。（資料照，記者謝介裕攝）

2018-07-23 22:09

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府依據中央「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，從實施的2014年至2017年12月為止，課徵該項回饋金的件數，總共有1457件、金額約8000萬元，引發民眾怨聲載道，今日南投縣議會議長何勝豐甚至帶頭向縣府高分貝喊話，不該淪為中央打手，壓榨自己縣民辛辛苦苦所賺的血汗錢﹗

何勝豐進一步表示，縣府每課徵一件，民眾就不爽一分，加上收來的回饋金須全數上繳中央，對改善縣府財政毫無幫助，因此在今年5月定期會中親自提出「非營利用途的土地開發案，都不課徵回饋金」的議案，立刻引起全數36名議員不分政黨、藍綠一起附議，足見引發的民怨有多大。

怎料，中央仍一意孤行，於去年12月底新修正的山坡地開發利用回饋金繳交辦法公布實施後，竟將地方政府課徵回饋金高低的彈性空間收回，包括民眾在山坡地蓋農舍、農業設施或興建自用住宅，都得課徵回饋金，使得民眾不滿情緒更加沸騰。

縣議員陳淑惠以自己受理的陳情案為例指出，去年黃姓、林姓2位民眾在水里重劃區興建自用住宅，地目都是建地，黃某興建面積42坪，被課徵21萬元；林某面積同樣42坪，但只建30坪，結果也繳了21萬元，真不知公平性何在？又農地不用繳地價稅，建地原本空屋時就須被課土地稅，如今蓋房子又再被課徵回饋金，豈不一條牛剝兩次皮?叫民眾不怨、想不抓狂也難﹗

廖志城、蔡宜助、簡景賢、謝明謀、林永鴻、陳翰立、許素霞等人也說，日月潭湖光山色舉世聞名，按照一般大眾觀念，既然有湖，那麼就代表地勢較低窪，但因日月潭平均海拔高度約600公尺，因此連在平坦的湖畔開發也必須被課徵回饋金，實在有欠公允，對此惡法，議員們希望縣府能站在民意這一邊，勇於向中央說「不」。