遭質疑無權替柯文哲提告 陳佩琪：家裡一半的錢都我賺的

2018-07-23 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕今年5月，三立電視台政論節目《54新觀點》指稱柯文哲財產申報不實，對此，台北市長柯文哲的太太陳佩琪認為節目造謠抹黑憤而提告。對於訴訟的主題被轉移到「陳佩琪是否有權提告」，陳佩琪昨（22）日在臉書批評，「財產二分之一是我賺來的」，主張有權為自己掙得的錢爭取清白。

陳佩琪列舉4點回應，她認為《54新觀點》做此議題旨在讓柯文哲不當選，她提起訴訟是為了夫妻清白。「是否有權提告」屬於法律問題交給法院裁定。

陳佩琪表示，2014年九月向中選會申報財產，之後向監察院申報3次，都是她寫的，家裡的財產也是她在管理。她表示，「我也敢大聲說我們家的財產二分之一是我賺來的」，柯文哲不是躲在太太背後，結婚30年來，柯文哲不知道提款卡和印章在哪裡，別人質疑柯文哲的財產，只能由她出面代為回應。

陳佩琪痛批：「我這被汙衊者， 已盡我所能提出收入的繳稅憑證，也列出基金贖回和存單解約的影本和這幾年持續工作的扣繳憑單！」陳佩琪認為，《54新觀點》「陳佩琪無權提告，我們是誣柯文哲，又不是誣陳佩琪」這種理由，實在叫人失望！

今年5月《54新觀點》主持人陳斐娟與來賓律師曾勁元指控柯文哲「財產申報不實」，陳佩琪發出律師函要求三立與2人登報7天道歉，三立電視台則以「該議題為可受公評之事」回應。