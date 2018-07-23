推觀光卻吵電廠 蘇貞昌：朱、侯先對對數字免得互打臉

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）說，朱立倫4月在市議會施政報告說新北觀光客增加很多，而且一直增加，但侯友宜講的卻完全相反，建議他們兩個先對一對，才不會讓人覺得互相打臉。（記者陳心瑜攝）

2018-07-23 17:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天在臉書貼出造訪石門富基漁港的影片，承諾重振北海岸觀光，侯友宜反酸「老縣長要推海岸觀光，就先反深澳燃煤電廠」，媒體詢問是否認同侯友宜看法？蘇貞昌未正面回應，表示過去台北縣不但觀光客大增，活動（鶯歌陶瓷嘉年華）更被交通部選列為「台灣十二大節慶」，但新北市政府自己公布的數字中，鶯歌陶博館、陶瓷老街人數都逐年下滑。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天早上赴新竹合體新竹市長林志堅後，下午趕回三重參加立法委員高志鵬舉辦的「與泥作盆友」活動，和新住民二代學童一同手作盆栽。

蘇貞昌說，朱立倫於4月23日在市議會的施政報告中說，新北的觀光客是增加很多，而且一直增加，但「侯副市長講的是完全相反的話，他們兩個恐怕要先對一對」，才不會讓人覺得互相打臉。

對於是否認同侯友宜「推沿海觀光先反深澳」說法，蘇貞昌以鶯歌的觀光為例回應，根據新市政府公布數字，鶯歌陶瓷博物館102年116萬的觀光人潮，105年只剩下72萬；陶瓷老街從102年的65萬，105年降為62萬。但台北縣時期的陶瓷老街、鶯歌陶瓷嘉年華，當年帶來多達200多萬的觀光客，「可見還是要會做事的人，才能讓新北改變」。

至於侯友宜表示「深澳電廠空汙若飄到九份，整個沿海線的觀光就完蛋了」，蘇貞昌說，自己對深澳電廠一貫立場就是「要安全、不能有汙染」，朱立倫、侯友宜在今年的二月所發的林口電廠生煤執照，如果有汙染，未來一定會禁止。

蘇貞昌說，核電的問題就是因為國民黨主政、導致新北市的核廢料運不出去，對於深澳電廠，他就是秉持「要安全、不能有汙染」，會嚴格把關。