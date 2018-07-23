吳敦義指綠營高雄執政差 高市府：想想自己做了什麼

國民黨主席吳敦義（中）今天在高雄市輔選，批評民進黨執政成績不好，卻遭高雄市府新聞局長張家興一一反駁。（記者蘇福男攝）

2018-07-23 17:07

〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨主席吳敦義今天在高雄市輔選，批評民進黨執政成績不好；高雄市政府新聞局長張家興反駁說，吳在副總統、行政院長任內不斷阻擋高雄重大建設，唱衰高雄前，先想想自己為高雄做了什麼！

輔選列車到高雄 吳敦義大推自己當年政績

國民黨輔選列車今天開到高雄偏鄉地區，吳敦義連趕5場，上午偕同高雄市長參選人韓國瑜、台南市長參選人高思博等人，赴阿蓮光德寺參拜，並為淨心長老暖壽，下午則分赴甲仙龍鳳寺、內門南海紫竹寺和觀亭紫竹寺參拜，並與大愛原民座談。

吳敦義表示，民進黨在高雄的執政成績不好，人家說「素珠（售、租）在高雄」，連農民也跳出來說「民進黨不倒、農業不會好」，最重要的事還是要拚經濟，才對得起自己的良心。

他說，亞洲新灣區、高雄捷運提高經費補助，衛武營從住宅改為都會公園、南化水庫越域引水、橋頭新市鎮等建設都是他任內規劃，在他執政期間高雄市府員工沒人被調查、起訴或判刑。

高市新聞局長張家興駁斥吳敦義的說法，他說，高雄2017年的營利事業家數較2015年至2016年間增加了5818家，銷售額更成長約4437億元，總體商業在近3年有顯著成長；而自2006年以來，國內外的半導體廠商已在高雄投資近5000億元，顯見高市府促進經濟發展有成。

吳院長阻擋吳市長決策 馬政府建設頻頻跳票

張家興質疑，吳號稱許多重大建設是他在高雄市長任內所決策，但他在國民黨2008至2016年執政期間，曾任副總統及行政院長多個要職，卻不斷阻擋高雄重大建設，請吳不要看到綠營執政就轉彎，唱衰高雄前，先想想自己為高雄做了什麼。

張指出，高雄捷運紅線岡山路竹延伸線被馬政府退了20多次，曾承諾的縣市合併後補助只會多不會少也跳票，導至中央補助高雄減少818億元，馬英九的愛台12建設、高雄新10大建設，包括捷運延伸至路竹及屏東、旗津聖淘沙，台商回流基地、國際企業營運總部、海空聯運、海空直航、擴大高雄軟體科學園區、工研院在南部設分支機構等全都「跳票」，其中僅有國道七號是唯一給高雄的建設，但馬任內卻未落實。

張家興細數高雄鐵路地下化、高雄港洲際貨櫃中心、衛武營藝文中心、世貿會展中心，都是民進黨中央執政時期核定的高雄重大建設。