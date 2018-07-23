若無美持續支持... 吳釗燮：台灣易遭中國武力占領

2018-07-23 16:44

首次上稿 16:17

更新時間 16:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國長期與台灣保持軍售關係，維持台灣國防自衛能力。外交部長吳釗燮接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪；主持人問及，美國軍售台灣會否使台海情勢更加緊張？吳釗燮回答說，因為若無美國持續的軍事支持，台灣將容易遭到北京當局武力占領。

吳釗燮在訪問中表示，台灣政府近年來與美國發展日益強健的關係，但對於台灣來說，最關鍵的仍是華府持續在外交與軍事上提供台灣（台北）支持。主持人問，美國軍售台灣會否使台海情勢更加緊張？

吳釗燮回答說，「如果讓中國認定台灣是脆弱的、沒有長期足夠的美國支持，那麼中國就會考慮啟動武力占領台灣的行動方案」。

而對於中國持續在台灣周邊進行軍機、軍艦等軍事演習，吳釗燮認為，這都是中國「恐嚇台灣人民」的方式之一；吳釗燮進一步說，北京雖稱要贏得台灣民心，但所作所為都在破壞習近平為了統一所做的努力，且製造台灣民眾對中國政府的仇恨，將台灣越推遠。

吳釗燮強調，台灣努力與理念相近國家合作，也與美國在安全上合作，以避免中國在一夜之間佔領台灣。至於台灣會否成為北京與華府間的籌碼？吳釗燮強調，在川普政府執政之下，台灣樂見台美發展緊密關係，美國總統川普與台灣維持好的關係，他們（白宮）告訴我方政府，「台灣是無法被交易的，民主也是不可被交易的」。

CNN主持人也問道，蔡總統是否會帶領台灣走向獨立？吳釗燮強調，蔡總統致力於「維持現狀」，因為「台灣自立於中國之外（Taiwan exists by itself）」是既成事實，所以台灣不需要做出更多的動作（so there's no need for Taiwan to go beyond what it is right now）。

吳釗燮強調，外交上，台灣邦交數逐漸下降，而台灣政府並不準備零邦交。他說，有些國家過去轉向中國，現在想轉回台灣，因為中國並沒有兌現他們對這些國家的承諾，不論在政治上或經濟援助上，「中國所給予的承諾是脆弱的（destroyable）」。

至於台灣與梵蒂岡的邦交，吳釗燮強調，台灣與梵蒂岡官方有非常緊密的聯繫，教廷希望可以在中國發展宗教自由，在宗教自由這一點上，台灣已經扮演「燈塔」角色。因此，梵諦岡與台灣維持好的關係，就是給中國人民、尤其是中國天主教徒的「關鍵示範」，讓他們看見總有一天會獲得宗教自由。