遭國民黨批違憲大怪獸 促轉會：勿混淆視聽

2018-07-23 16:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會預定本月26日舉行「政治檔案通報事宜會議」，受邀參加的國民黨今表示不派人參加，並痛批促轉會為「違法違憲」大怪獸，更不會派員當「黑官」諮詢委員；對此，促轉會強調，國民黨勿混淆視聽。

促轉會表示，有關國民黨表示拒絕參與會議」，及不推派人選擔任諮詢委員等，該會感到遺憾，尊重國民黨釋憲行動，但檔案通報與審定作業仍會照常進行，未來若有需要，也會依法邀請國民黨代表前來說明。

依據「促進轉型正義條例」規定，持有政治檔案的政黨、附隨組織或黨營機構，應向促轉會通報，經促轉會審定者，應命移歸國家檔案。

據了解，促轉會現正進行「審定政治檔案作業要點」附件之研議。為便利持有政治檔案的各政黨填寫通報表單，促轉會已於7月10日發函邀請國民黨、民主行動黨、民主社會黨、中國青年黨、民進黨派人參加會議。

促轉會提及，7月19日有一一電詢受邀者，國民黨黨史館僅表示出席代表人選尚待討論，儘管國民黨拒絕出席，促轉會仍將依原定期程，在26日舉行討論會議。

促轉會說明，待通報格式確定後，預定將審定作業要點與附件草案提交委員會議討論，通過後進行函頒作業，再請各政黨通報；若有需要，會依法邀請相關人員接受調查。

促轉會強調，依促轉條例規定，邀請相關人員來會接受調查，無正當理由不得規避、拒絕或妨礙調查。違反此項規定者，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

針對邀請國民黨派一人擔任諮詢委員，卻被國民黨罵成「不會派人去當違法黑官」；促轉會表示，已訂定「促進轉型正義委員會諮詢委員會設置要點」，並設立諮詢委員會，符合「行政程序法」第159條規定，諸多機關內部也有設立類似諮詢性質委員會。

促轉會駁斥，舉行政治檔案通報事宜會議、邀請推派諮詢委員，均於法有據，請國民黨勿混淆視聽，應坦然面對國人對轉型正義工作的殷切期盼。

促轉會說，近兩年來，已至少有30多位政治受難者過世，這些受難者直到離世，仍背負當初白色恐怖時期被國家羅織的罪名，這樣的委屈與不平，誠請社會各界體諒，「人同此心，心同此理，促進轉型正義工程的緊迫感，已不容許再有所延宕。」