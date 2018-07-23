「凍漲」房屋稅 高思博、黃偉哲互控騙選票

2018-07-23 15:30

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲22日表態，如當選市長，凍漲房屋稅是他推動的方向。國民黨台南市長參選人高思博今天批評黃偉哲「又在騙！」

黃偉哲團隊發言人蔡旺詮指出，高思博開出競選支票，表示要片面變更「不動產評價委員會」決議，此舉突顯高思博不懂法令、不懂程序，且執意以政治凌駕專業，才會對房屋稅做出違反法令而「無法兌現的空頭承諾」。

高思博表示，黃偉哲要到明年5月才召開「不動產評議委員會議」，但明年續漲81%的房屋稅早在4月就開始徵收，黃5月才開會談「凍漲」根本就是在騙選票，典型的「選前手牽手、選後插一刀」！

高思博承諾說，一旦當選台南市長，將依市長職權，宣布立即召開「不動產評議委員會臨時會」，不但凍漲房屋稅，還會調降並退還濫徵的房屋稅，也就是說，明年台南市民將可以省下高額房屋稅。

蔡旺詮表示，大台南在賴院長主政7年期間，一共清償債務221億，為目前市預算每年省下1億000千萬元的利息支出，也正因為有這樣良善的財政基礎，讓市長候選人黃偉哲，能夠明確承諾未來施政，一定朝向減輕市民負擔的方向來推動。

蔡旺詮強調，此波房屋稅調整，影響全市89萬戶中的11萬戶，占比12.5%，所有住在老房子的辛苦人、沒有房子的年輕人，全數不受漲稅影響。高思博與其離開台南十年，一回來就是全面否定台南、嫌棄台南，不如認真思考市府推動房屋稅的「所得重分配」後，為市民帶來了什麼？

蔡旺詮表示，不論是教保券從每年1萬提升為3萬，每年照顧2萬多名幼兒家長，或是增設公幼，以及即將完竣的市立美術館、新總圖書館、鐵路地下化、綠能科學城、新營美術園區、都會北外環道、以及先進軌道運輸系統等多項正在興建中或爭取中的重大市政建設，都是讓台南人過得更好的重要施政。他說，希望高思博放過台南人、停止唱衰謾罵，讓台南保有清靜和永續的城市發展環境。