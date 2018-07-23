陳昆和退出民進黨參戰 南市二選區10人搶5席

2018-07-23 15:39

〔記者楊金城／台南報導〕離年底選戰只剩4個月，律師陳昆和退出民進黨，今宣布以無黨籍參選下屆台南市第二選區市議員選舉，現有10人搶5席市議員，參選爆炸。

包括前台南縣長蘇煥智、民進黨市議員侯澄財、前國民黨國代翁興旺今站台力挺陳昆和。

侯澄財在民進黨初選提名落敗後，曾先表態退黨參選議員，後又宣布不選，他日前開車出車禍，開刀住院11天後才出院，今天站出來支持陳昆和，他說，他不貪不取，只為地方爭取建設造福選民，卻在初選被人「欉去（台語意近設局）」，決定全力支持陳昆和接他的棒子延續他的服務理念，「他要在歷史留名，不怕民進黨開除他的黨籍」。

陳昆和出身七股槺榔里，父親陳溪埔曾任七股龍山國小校長，陳昆和曾是國小老師，後靠著苦學通過律師高考，以公益律師自居；他為保護故鄉七股不被不當開發，為地方保留淨土，他參與過反台電在七股興建超高壓電塔、反七股焚化爐、反七股濱南開發案，曾任北門社區大學校長11年致力保護七股潟湖和沙洲。

陳昆和最近一週才下定決心參選，他說，看到大北門區被邊緣化，地方發展停滯不前，看不到未來，才讓他從以往選舉抬轎者變成參選人。

南市議員第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）應選5席，參選的有民進黨提名蔡蘇秋金、王平川、陳俊安，國民黨提名方一峰，無黨籍有陳朝來、蔡秋蘭、謝財旺、陳雅慧、陳昆和及基進黨蘇鈺雯等共10人。