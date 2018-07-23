陳其邁勸國民黨 別把高市長選舉當2年後總統造勢

2018-07-23 14:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今點出國民黨內天王為2020年卡位競爭激烈，他奉勸國民黨不要把2018年高雄市長選舉當成國民黨2020年總統選舉造勢活動，這樣對高雄市民不公平。

民進黨高雄市長參選人陳其邁不滿國民黨高雄市長參選人韓國瑜近來批評高雄言論，他今天表示，韓國瑜嫌棄高雄也就罷了，但講到殯儀館、精神病院有希望，意味著高雄死亡、精神病患特別多，聽在高雄人的耳裡很難接受，更是情何以堪？

他認為韓國瑜應該站在在地思考，能夠幫忙市民解決困難，思考高雄未來發展，高雄人才能接受，尤其韓國瑜在人家家裡作客，卻百般嫌棄高雄，還提到殯儀館、精神病院等字眼，高雄人不歡迎這種言論。

陳其邁指出，市長選舉應以政見為主軸，像他提出政見白皮書，包括青年創業、智慧城市、拚經濟等，提出具體政策，解決高雄問題、困難，讓高雄更好。

針對國民黨黨主席吳敦義今南下輔選韓國瑜5場，陳其邁未因此改變行程，輔選維持穩紮穩打，他說，每天行程超過20場，只要在他的能力範圍，會盡其所能，伸開他的雙手，把每隻小雞都顧好，當一個稱職的母雞。

陳其邁話鋒一轉，點出國民黨面臨複雜的2020年卡位問題，黨內天王對生涯規劃有不同想法，為了2020年摩拳擦掌、競爭激烈，他奉勸國民黨要先解決一般城市大家面臨共同的願景，再來談2020年總統選舉，不要把2018年高雄市長選舉，當成國民黨2020年總統選舉造勢活動，這樣對高雄市民不公平。