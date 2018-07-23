文大宿舍》為避稅設公司？ 侯友宜被爆7年逃稅2千多萬

台北市議員周威佑（如圖）今（23日）在臉書爆，侯友宜家族在1994年設立「又昱公司」，目的就是為了避稅，而且經過計算後發現，侯友宜7年來逃漏稅竟高達2000多萬。（資料照）

2018-07-23 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜身陷文大大群館宿舍爭議，台北市議員周威佑今（23日）在臉書指出，侯友宜家族在1994年設立「又昱公司」，目的就是為了避稅，而且經過計算後發現，侯友宜7年來逃漏稅竟高達2000多萬。對此，民進黨立委段宜康酸說，侯友宜別選市長了，乾脆擺攤教民眾如何跑稅，一定更受歡迎。

段宜康酸：侯友宜乾脆擺攤教跑稅

周威佑表示，侯友宜家族成立的又昱公司裡面沒有員工、沒勞健保，只有老闆娘，目的就是為了逃稅。他指出，原來是因為若侯友宜用個人申報繳交稅金的話，第一年租給文化大學應繳大約265萬元的租金綜合所得稅，但設立又昱公司後，就能用公司名義來申報。

周威佑說，根據財政部所的營業所得額標準分類中，「不動產投資開發、興建及租售業」的營業所得稅額標準是8% ，如此一來稅金立刻降至20萬4千元，這樣算下來的話，「7年下來，侯家的所得稅就大約跑掉了2070萬8929元！」

段宜康也在臉書分享周威佑的貼文，大酸侯友宜「哈哈哈哈！我不知侯友宜是不是神探；但肯定是『神算』」，還要侯別選市長，乾脆在菜市場擺攤教民眾如何跑稅，「一定更受歡迎」。