推20萬戶社會住宅 徐國勇：明年、提早1年完成4萬戶

2018-07-23 14:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部營建署今日舉辦為期兩天「強化社會住宅推動共識營」，內政部長徐國勇致詞表示，蔡英文總統推動8年20萬戶社會住宅，明年將提前一年完成4萬戶，未來20萬戶落成後，台灣社會住宅政策將與歐美國家並駕齊驅。

兩天一夜的共識營活動，今日與會人員包含內政部次長花敬群、營建署副署長陳繼鳴、台北市政府都發局長林洲民、中華民國不動產協進會秘書長黃世孟等人。

徐國勇指出，社會住宅一詞在2012年以前相當陌生，最早是蔡總統在選舉時提出，現在已變成很夯的名詞，總統政見希望推出20萬戶社會住宅，政策正一步步往前走，以台灣800萬戶房屋來講，未來社宅設立比例可達2.5%，希望在八年內能完成。

徐國勇提及，原預定在2020年前達到4萬戶目標，2019年底4萬戶可提前完成，目前進度已超前，但進度超前不能自滿，還要做的更好，要趕快規劃第二階段，希望在共識營能規劃第二階段8萬戶，在8年內能夠完成。

徐國勇也說，「包租代管」進度稍慢一點，在林口世大運社會住宅方共有2500戶，現在有1700多人來申請，之後應該會爆滿抽籤，而年輕人可選擇共住，未來社會住宅租戶會把現在所租房子退租，建議房東可交由包租代管業再出租，這會形成「善性循環」。

徐國勇強調，社會住宅租金便宜、內容相當豐富，以前民眾都認為國宅品質沒水準，但社會住宅不一樣，品質非常有水準，也會有公托、長照機構進駐，例如林口住宅旁有幼托、小學、長照中心，民眾能三代同堂。

徐國勇說，社會住宅更包含社區營造，可以提供鄰居社區互動，外面公共空間非常寬廣，不僅提供好的居住環境，早上可以運動及休閒，整個社會住宅提供安定居住環境，讓民眾安居樂業，對拚經濟提供了助益。

他指出，社會住宅提供最好居住環境，食衣住行育樂各方面都有，為國家發展經濟提供重要的基礎，社會住宅政策若成功，台灣會跟歐美國家並駕齊驅，賴院長已經對社會住宅開過許多會議，相當重視社會住宅政策，期許共同打造。

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