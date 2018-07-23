民進黨會做事連線 蘇貞昌新竹市輔選組「貞堅定方向」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天來到新竹市「新竹300博覽會」參觀，並與新竹市長林智堅和新竹縣長參選人鄭朝方及苗栗縣長參選人徐定禎組成會做事連線的「貞堅定方向」，期許打贏年底的選戰。（記者洪美秀攝）

2018-07-23 14:13

［記者洪美秀／新竹報導］新北市長參選人蘇貞昌輔選全台走透透，今天來到新竹市「新竹300博覽會」，與新竹市長林智堅、新竹縣長參選人鄭朝方和苗栗縣長參選人徐定禎組成「會做事」連線的「貞堅定方向」組合，蘇貞昌也別上「會做事」徽章，強調選對的人就能改變城市，「政績是選擇候選人的唯一標準」。

蘇貞昌近日已第二次來竹市，今天在林智堅的帶領下，與鄭朝方、徐定禎參訪「新竹300博覽會」，參訪展區竹市大車站、微笑水岸等重大建設模型，蘇貞昌大讚林智堅展現新竹人的驕傲。

今年新竹300博覽會與知名「春池玻璃」合作推出紀念玻璃組，蘇貞昌也帶領「會做事」連線共同體驗製作紀念玻璃杯，將「會做事連線」標誌拓印在玻璃杯上，蘇貞昌也為候選人別上「會做事」徽章，展現竹竹苗民進黨團結氣勢，期許區域連線打下漂亮選戰。

蘇貞昌說，「選對了人會做事，就可以改變一座城市」，林智堅用4年改變新竹市，政績眾人誇讚，就是最好明證，讓市民覺得選對了人，新竹300博覽會不僅用新科技介紹古歷史，還設計互動設計讓民眾都參與，「真的展現了新竹人的驕傲。」

「會做事連線，衝衝衝！」蘇貞昌表示，在林智堅身上看到什麼是理想、希望、會做事，同樣是竹竹苗新希望的，還有民進黨提名的新竹縣長候選人鄭朝方、苗栗縣長候選人徐定禎，共同組成「貞堅定方向」的會做事連線，要一起讓台灣更美麗。

柯建銘說，蘇貞昌是當年林智堅獲提名後、擔任市長後第一個拜訪的長輩，可以說沒有蘇貞昌，就沒有林智堅，此次在蘇貞昌牽成下，與竹竹苗組成會做事連線，蘇貞昌是民進黨輔選的重中之重，未來民進黨全台輔選串聯也會倚靠蘇貞昌，也相信蘇貞昌在新北市能打贏選戰。

林智堅說， 柯建銘是他政治工作上的導師，蘇貞昌則是他市政工作上的前輩，他剛上任就到新北市向蘇請益，此次4位參選人共赴博覽會有關鍵意義，要組成「會做事連線」，一起推動更好的公共建設，給竹竹苗區域更好的生活環境。

林智堅說，政績是選擇市長的最好標準，他上任後爭取超過100億經費推動建設，竹市過去是桃竹竹苗核心城市，也是以前州廳管轄範圍，未來整個區域包括環境、交通、文化都要攜手解決，爭取更多民眾支持，共創竹竹苗共同生活圈。

鄭朝方說，看見新竹市的改變，新竹縣民都很羨慕，3百年來，新竹縣、市其實是一體的，未來，新竹縣有很多要跟新竹市一起來合作，讓大新竹更繁榮。

徐定禎表示，身為新竹高中的畢業校友，對新竹市的改變感到與有榮焉，他恭喜新竹市民3年多前選擇林智堅擔任市長，期盼未來苗栗縣也能有一樣的改變。

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