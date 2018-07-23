蘇批富基漁港沒落 新北市府反酸「謝謝抓中央BUG」

2018-07-23 12:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天在臉書貼出造訪石門富基漁港的影片，指商家抱怨生意下滑，蘇貞昌並承諾讓新北126公里的海岸線處處有驚喜，對此，新北市政府漁業及漁港事業管理處發稿反酸「謝謝蘇老縣長到富基抓到中央的BUG」，指未搬遷前的富基魚市正是蘇留下的BUG，況且人潮減少是整體觀光環境變差所致。

蘇貞昌在新北市近期以臉書直播方式展開「市政抓BUG」，檢視地方發展現況並提出願景，今天一早貼出「市政抓BUG X 石門富基漁港」，指富基漁港的冷清與沒落實在讓人心痛。

新北市漁業處表示，蘇縣府時期的富基魚市還沒有搬到現址，當時魚市環境不佳，濕滑髒亂又不合法，更被民眾詬病有哄抬價格偷斤減兩的情事發生，新北市政府積極去除這些積弊，現在的魚市乾淨明亮，標明價格、公平秤及透明廚房，成為獨步其他魚市的特色。

新北漁業處指出，新北市成功活化轉型舊有魚市，每年蒞港觀光人次相較老縣長舊魚市時期成長逾3倍，反觀全國有24處魚貨直銷中心，多數因經營不善或只能低度利用，新北市建設富基漁港、整建魚產品銷售中心，2015年更獲金擘獎肯定。

漁業處表示，台灣整體大環境讓商家已感嘆生意難做了，「蘇老縣長還這樣負面行銷富基魚市，對魚市商家並不是件好事」，竟把大環境景氣不佳歸罪在地方，整體觀光產業該檢討的部分應該是中央吧。