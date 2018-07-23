訪巴拉圭過境美國華府？蔡英文：沒向美方提出這要求

總統蔡英文（左三）訪問台東。（資料照）

2018-07-23 12:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文下月將出訪巴拉圭，對於可能過境的美國城市，各界關注總統有沒有可能過境華盛頓？蔡總統今日上午說，並沒有向美方提出這樣的要求，行程是要去中南美洲友邦，會以行程便利性和安全為最重要考量。

蔡總統22日起一連兩天展開「發現台東魅力之旅」，今天早上在飯店和媒體記者茶敘；有關8月出訪行程，總統說，已經開始初期出訪作業，這些照往常慣例，在外交部準備就緒時就會對外說明。

總統蔡英文下個月將赴巴拉圭出席總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮， 香港英文「南華早報」（South China Morning Post）報導，因美中貿易戰僵持不下，華府為了避免與北京對立，「極不可能」讓蔡英文過境華府或紐約等大城市；蔡總統可能從德州休士頓或是佛羅里達州邁阿密過境。

對於南華早報報導，蔡總統說：「我要在這裡跟大家講，這個媒體的報導臆測性太高，以至於準確性是不高的。」

至於美國通過「台灣旅行法」後，各界關注總統有沒有可能過境華盛頓？蔡總統說，並沒有向美方提出這樣的要求，行程是要去中南美洲友邦，會以行程便利性和安全為最重要考量。