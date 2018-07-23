感謝傅崐萁全力支持 陳學聖：全力以赴把桃園贏回來

陳學聖（圖）感謝花蓮縣長傅崐萁全力支持，強調會全力以赴把桃園贏回來。（記者李容萍攝）

2018-07-23 12:30

〔記者李容萍／桃園報導〕政壇盛傳，無黨籍的花蓮縣傅崐萁可能出馬參選桃園市長，面對「轉戰」桃園傳聞，原本避口不願證實的傅崐萁，今天上午9時30分公開表示：「全力支持陳學聖」。對此，陳學聖受訪表示：「謝謝（傅崐萁）以大我之心，對我的全力支持！我會全力以赴把桃園贏回來」。

陳學聖說，這次選戰中，雖多經折難，但他會繼續聽取各方意見，調整選舉節奏及焦點，接地氣接民意，會全力以赴，讓他和國民黨成為選民心目中最認同最願意支持的對象，不僅讓桃園成為傅崐萁口中溫暖的家，在年底選舉中要結合所有在野的力量，用選票教訓這個不公不義的政府，也會讓台灣成為台灣人最溫暖的家。

被問到有人說，國民黨不重視桃園，推派一位立委差一點都選不上的人來選市長，陳學聖回應說，這乍聽似有道理，但仔細深思，卻完全不然。在2016年大選，國民黨慘敗，區域立委74席中只剩下24席，扣掉原住民及離島，國民黨在各縣市只贏了18席，他是其中少數存活下來的一席，表示他有戰鬥的韌性，有陸戰隊搶灘的意志，一定會奮戰到底，永不放棄。

至於年底選戰如何和議員參選人串連「母雞帶小雞」，陳學聖強調，如果自己夠強，別人（議員參選人）就會靠過來，不要勉強，讓別人心不甘情不願的，但是，對於願意靠過來的，到最後一定會證明，合在一起絕對是一個選戰勝選的唯一策略，如果要閃躲的人，最後也會發現自己是錯誤的。