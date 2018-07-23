年底選戰 蔡英文：改革有初步成果 人民終究會肯定

2018-07-23 12:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天談到年底選舉表示，地方執政成績不錯，中央行政團隊在行政院長賴清德領導下，總體經濟表現不錯，改革都有初步成果，「不論平常或選舉，人民終究會肯定我們」。對美中貿易戰，總統也表示，經濟部和相關單位正積極進行調查哪些產業比較可能受到影響，會持續和產業對話並協助他們，降低對產業衝擊。

蔡總統昨天展開2天1夜的「發現台東魅力之旅」，今天早上在飯店和媒體記者茶敘。

蔡總統表示，台東她算是常來，這次行程安排走過很多點，包括原住民族部落。這次來台東有3個目標，包括關心觀光產業、農業、原鄉部落的長照需求。她說，台東是很需要關心的地方，這裡發展的潛力不容小覷，中央、地方都要讓台東有好的發展機會，希望全台灣各地的人都可以來看一看，現在很多都會區優秀人才想來台東創業，帶來發展機會。

蔡總統說，她對她的團隊非常有信心，地方執政成績都不錯，地方治理也不錯，中央行政團隊在行政院長賴清德領導之下，總體經濟表現不錯，很多改革也都有初步成果，基礎建設及公共建設如火如荼展開。

蔡總統說，從努力做事、建設台灣的角度來看，這是一個進步團隊，「我們也有往前推進的目標，相信不論平常或選舉，人民終究會感受到，會肯定我們」。

至於全國有哪些地區選情較艱困？蔡總統說，目標是現在民進黨執政的地方能夠繼續執政，執政者可以完整呈現地方建設、政策、想要做的事情，而非執政地區，也希望讓民進黨縣市長來執政，讓地方選民可以有不同的感受。

面對美中貿易戰，總統表示，近來在貿易問題的每個層次，都有和各方進行溝通，系統性了解所有產業在不同貿易環境的變換底下，會有什麼衝擊，她已經請經濟部和相關單位，積極進行調查並和產業對話。

蔡總統說，政府希望更精準掌握在貿易戰底下，哪些產業比較可能受到影響，會持續和他們對話並協助他們，降低對產業衝擊。

蔡總統說，整體來講，台灣的產業靈活度蠻高的，在政府協助下，產業可以靈活調度生產和行銷系統，在這前提下，會和產業努力把衝擊降到最低。