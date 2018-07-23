民團赴行政院抗議 批國土計畫自廢武功

2018-07-23 11:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕公民地球基金會等多個公民團體今日前往行政院抗議，向行政院遞交全國國土計畫異議書，要求行政院正視審議瑕疵，改正全國國土計畫公告內容，並將農地農用永續發展目標放入全國國土計畫。

「行政院違法審議，國土計畫自廢武功！」地球公民基金會執行長李根政表示，行政院從國土計畫審議會的委員組成、開會時間、會議紀錄全數黑箱，更離譜的是政務委員張景森一個裁示，便將內政部歷經上百場的民眾參與寫成版本，從286頁刪成116頁，也沒說明任何理由。

李根政指出，台灣土地違規使用現象頻繁，國土計畫必須擔負土地轉型正義的龐大任務，應以較大篇幅說明部門空間發展策略，引導各部會的部門計畫，但行政院大量刪除內容，弱化整個國土計畫等同是自廢武功。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，全台有13萬家違規工廠在農地，內政部應進一步透過國土計畫將農地和工廠分開，現在台灣每年有5000至7000家違規工廠冒出，廢水都排進農田，連帶影響民眾健康。

陳瑞賓痛批，上百場會議紀錄，因為「長官說了算」被刪到只剩116頁，形成坊間在嘲諷的俗諺「計畫跟不上變化，共識比不上長官一句話」。

民團今日也提出四大訴求，呼籲行政院補正國土計畫審議會三次會議的瑕疵，委員會應改採常設型，公開遴選學者專家、民間團體代表，納入更多社會公正人士，以合議制辦理相關審議。

其次，行政院應立即就相關審議瑕疵，對相關人員課責，並督促各部門半年內研擬部門計畫送審，改正全國國土計畫公告，補強空泛的部門發展策略。

並維持「土地面積完整達25公頃，農業使用面積達80%地區」即應劃入農業發展區第一類，將農地農用永續發展目標放入全國國土計畫。