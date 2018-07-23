以台灣為名！台灣隊前進巴黎同志運動會

台灣同志運動發展協會23日於立法院舉辦「2018巴黎同志運動會-台灣隊出發」記者會。代表隊榮譽團長祁家威（左一）揮舞國旗，為選手加油。（記者羅沛德攝）

2018-07-23 11:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際同志運動會（Gay Games）今年八月將在巴黎盛大舉行，預計將有超過萬名選手齊聚參賽。主辦方法國今年邀請台灣參與，並強調完全尊重我方意志，因此我選手得以「台灣代表隊」名義出賽。榮譽團長祁家威、「2020東京奧運台灣正名公投」提案領銜人紀政、時力立委黃國昌與監委張武修等人今天出席記者會，支持這項重要賽事，同時呼籲各方熱心資助代表隊出賽。

台灣同志運動發展協會今天在立法院舉辦「2018巴黎同志運動會-台灣隊出發」記者會，以「Taiwan Comes Out！台灣站出來！」口號，正式誓師「台灣隊」前進巴黎參賽。同志運動會四年一次，今年將於法國巴黎舉辦第十屆賽事，主辦國法國去年在台灣同志運動會期間曾到場參與，相當肯定我方活動，因此邀請台灣參加。

根據同志運動會總會資料，目前參賽國有92個國家與地區，比賽場館將近50個、選手上萬人、將有超過500場賽事，規模不輸國際奧運。台灣代表隊邀請到同志運動前輩祁家威擔任榮譽團長，將有25名選手出賽，更有三分之一已經是國家隊級選手，實力堅強，將參加直排輪、桌球與游泳等比賽項目。

祁家威今天出席記者會說，中共並不是國際同運總會成員，再下一屆主辦方又是香港，這次可能成為近年唯一一次能用台灣名義組成國家隊參與賽事的機會。祁家威也提到，台灣同志運動發展協會剛成立，目前經費有些困難，盼企業等各方多多贊助活動，因能以台灣之名與我國國旗參賽，讓台灣走出去，意義非凡。

紀政則說，同志運動會蓬勃發展，此次能用台灣名義參加，得牌時還能夠升起我們的國旗，是相當大的突破。正推動東京奧運台灣正名的她也在記者會中再次談及正名訴求，強調「中華台北」不是我們的名字，爭取以「台灣」參賽僅是恢復我們原先所擁有的。紀政鼓勵選手好好訓練，成績越好，台灣能見度越高。

游泳選手游坤義出席說道，這次能以台灣的名字出賽，也是一種出櫃，因為標籤既然可以被污名化，我們也能夠賦予它更多不同的色彩。游坤義也與其他支持者一齊高喊「台灣站出來！」台灣同志運動發展協會理事長楊智群說，政府現在做不到的事，同志願意勇敢嘗試，希望這次出賽能帶給國人更多認同與信心，也希望同志站出來，為政府未來決策帶來更多利基。

相關影音