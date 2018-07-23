六都連任市議員若不聯合競選 國民黨祭黨紀

國民黨組發會主委李哲華23日接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-07-23 11:11

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨桃園市長選情欠佳，據傳有市議員參選人不願跟市長參選人陳學聖一起掛看板，對此，國民黨組發會主委李哲華今受訪強調，六都的連任市議員一定要跟市長提名人聯合競選，否則輕則黨紀處分、重則撤銷提名。

李哲華今在中央黨部受訪時坦言，確有風聞少數個案，但市黨部還沒提上來黨中央，而大多數黨籍議員還是很樂意跟陳學聖聯合競選，畢竟陳在桃園不是一兩天，不但擔任過黨部主委、文化局長，還選過多屆立委，跟地方互動頻繁，外界說不願合掛看板，事實上是言過其實。

李哲華指出，國民黨六都直轄市議員提名特別辦法規定，黨中央優惠給連任市議員，可以不經初選連任，但一定要跟市長提名人聯合競選、聯合文宣，如果違反，輕則黨紀處分，嚴重可撤銷提名，在6月初也正式行文提醒，大家都很認同，也都能接受黨強制聯合競選的作為。

李哲華重申，國民黨已經提出最強的參選人，22位直轄市、縣市長提名人和黨主席吳敦義合體造勢，就是向外界表達國民黨全力力挺22位提名人的決心。

而對於有國民黨籍里長跟台北市長柯文哲同台喊「凍蒜」，李哲華則表示，年底是九合一選舉，選舉種類非常多，每個地方政治生態不同，村里長選舉過去也保持比較大的彈性，直轄市議員可以不經初選拼連任，有優惠就有責任履行義務，但村里長並沒有優惠。

李哲華指出，有些村里長雖然是國民黨籍，但在綠大於藍的選區，用無黨籍的方式參選，都有跟黨部報備，如果硬要其用國民黨籍身份參選，若不能當選，反而對黨的力量是損失，選舉是動態的，最主要是贏得勝選，沒有同一套標準律定參選人。