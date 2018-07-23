保台戰略用這招！ 美國提供情報、國軍防衛台澎金馬...

2018-07-23 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年不斷對台灣文攻武赫，除派遣軍機、軍艦繞台挑釁，還釋放軍演訊息擾亂民心，甚至還有共軍宣稱能在100小時內攻下台灣。對此，根據國軍最新修訂的「台海防衛作戰計畫」，若兩岸開戰，台澎金馬防衛作戰會由國軍守護，不用美軍派軍參與，但希望美方能提供情報。

據《中時電子報》報導，為保衛台灣防止中共的威脅，我國軍每年都會修訂「固安計畫」的防衛作戰計畫。軍方官員指出，日後軍方會「刻意」公開部分的防衛作為讓中國知道，如果真的攻打過來「若你是這樣來攻，我們會這樣守」，目的是要讓共軍知道，這樣攻很難，不然就是要付出非常大的代價，甚至有失敗的可能，「就是要警告中共千萬別輕舉妄動」！

報導指出，面對共軍的威脅，目前國軍擬定「濱海決勝、灘岸殲敵」的防衛構想，和美方交換意見後也得到高度認同與肯定。另有軍方官員指出，就台海防衛作戰來說，「灘岸」是共軍進攻時最弱的作戰位置，也是我方最有優勢的作戰區域，加上共軍僅2個旅能登陸，光要把裝備全搬上岸也非一件容易的事，因此依照最新的作戰計畫，軍方官員直言，「共軍根本上不來」。

報導也提到，在防衛構想中，若兩岸真的開戰，軍方擬定將由國軍來守護台澎金馬，不用美國派出一兵一足來支援，只希望美方能提供情報；只要順利獲得美方提供的情報，對戰局的勝負就成為相當大的關鍵，「要打什麼目標，要先找得到。」