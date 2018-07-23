彰縣違建工廠拆除有下一波？政院出面滅火

2018-07-23 08:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣農地違建工廠的問題一直存在，今年2月縣府強制拆除8家被中央列入拆除名單的違建工廠後，怨言由企業界延燒到飯碗不保的勞工階層，排山倒海湧入縣府，為了止血並讓民眾了解政府處理農地工廠的原則，行政院政務委員張景森親自下鄉滅火，重申中央輔導業者合法化的立場仍未變。

上週四（19日），縣府在彰化市舉辦工商企業會議，中小企業老闆出席踴躍，他們對縣府處理農地違建工廠的態度變來變去，大表不滿，列席會議的張景森指出，臨時登記工廠的母法是工廠輔導法，行政院發現循此母法輔導業者，最後還是很難合法化，行政院為此召集相關部會研議修正工廠輔導法，能讓符合臨登要件的工廠在登記納管後輔導合法。

張景森表示，納管工廠要輔導合法，必備要件須在2016年5月20日前設立的工廠，且經營內容必須為低污染、未逃漏稅、不影響公安，要件都有了，就很有機會輔導合法。

張景森指出，彰化縣鹿港鎮、和美鎮聚集水五金工廠成為地方一大產業特色，業者對地方經濟和國家外匯的貢獻，政府都知道，對於普遍存在業界難解的農地工廠，目前已有大致方向且知道如何貫徹執行，廠商可放心，只要是有決心要在台灣投資經營的廠商，政府會面對問題、解決問題。

方向為何？張景森說，第1，不要在農地上蓋新的工廠，必須要到工業區蓋，第2，總統蔡英文就任之前就已有的違建工廠，這是歷史共業，臨登工廠80%都是土地使用的地目問題，將會逐步輔導合法，第3，工廠分布較零散的地區，也會被列入修改工廠輔導法、輔導合法化經營的修法方向。

著手修法在中央，地方如何安廠商之心？縣長魏明谷表示，彰化縣輔導工廠合法化，有2個優先，第1個優先是列特定區，全國劃定186處特定農業區，彰化縣最多有32個特定區、通過22個，第1個成功的是欣大園藝特區，取得丁種建築用地，為全台灣第1個特定區；第2個優先是未來透過興辦都市計畫，將頂番婆擴大都市計畫面積800公頃，期待彰化縣以此為全國示範縣市。

經濟部為了落實行政院核定「輔導未登記工廠合法經營方案」政策，解決非都市計畫區農地違章工廠林立的問題，在全國11縣市中劃定186處特定農業區，此一政策自2012年起推動至今，彰化縣32處特定農業區中，鹿港鎮的欣大園藝特區，該園藝生產外銷園藝噴灑設備，業者花了多年時間才通過2階段審核，取得合法身分，目前還有2家提交興辦事業計畫由經濟部審核中，這2家一家位於鹿港鎮生產衛浴五金品，另一家位於福興鄉製造橡膠製品。