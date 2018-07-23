凱達格蘭論壇明登場 國際專家齊聚研討亞太安全

2018-07-23 08:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今宣布，其委託遠景基金會舉辦之「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」（Ketagalan Forum: 2018 Asia Pacific Security Dialogue），明天將於台北登場。美國前國防部長卡特（Ashton Carter）應邀出席，歐洲議會友台小組前副主席暨對東協關係代表團成員馬汀（David Martin）及美歐、日韓、紐澳、印度、越南及馬來西亞等國均有專家出席。外交部表示，盼與相關各方共同建構合作與對話機制，齊力維護印太地區的和平、安全與繁榮。

外交部今天發布新聞稿，公布其委託「財團法人兩岸交流遠景基金會」於7月24日在台北君悅酒店舉辦「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」 （ Ketagalan Forum: 2018 Asia Pacific Security Dialogue），並將邀請重要貴賓蒞臨開幕致詞。

外交部說明，論壇將就「韓半島與印太戰略環境」、「中共銳實力對民主社會之挑戰」、「印太地緣經濟發展現況及評估」等3個議題進行討論，並以「台灣『新南向政策』與印太戰略之整合」為題舉行圓桌論壇。

論壇也邀請到美國前國防部長卡特發表專題演講；另歐洲議會友台小組前副主席暨對東協關係代表團成員馬汀及美國、歐盟、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、印度、越南及馬來西亞等國，以及國內政經學者專家約20位亦將出席發表專文或參與討論。

外交部表示，中華民國政府期盼與相關各方共同建構合作與對話機制，齊力維護印太地區的和平、安全與繁榮。