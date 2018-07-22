餐廳表示永不聘用潑漆學生 網友笑「請得起嗎？」

2018-07-22 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕7月20日早上有數名獨派青年，到中正紀念堂的蔣公銅像與建築潑漆抗議審理228慈湖潑漆事件。對於前天的潑漆案，各界看法不盡相同，其中更有餐廳業者不滿他們的行為，昨日在餐廳粉專發文，「本公司不錄用破壞社會秩序的前科職業學生」，並列出了參與潑漆的其中8名學生，沒想到最後不但沒有達成譴責的目的，反而被網友大肆嘲笑，如今該餐廳的粉絲專頁也已經暫時關閉。

根據《蘋果日報》報導，1家餐廳業者因為不滿潑漆學生的舉動，在餐廳粉專上發文表示，「本公司不錄用破壞社會秩序的前科職業學生，也會建請客戶、廠商的公司也永不錄用」，並附上8位涉嫌潑漆的學生名單，呼籲各界一同抵制潑漆學生。

原本希望能帶起譴責潑漆學生輿論的餐廳，沒想到最後竟被網友嘲笑，「說得好像請得起一樣」、「台大醫學系會去應徵貴店？」、「全世界都知道你們違反就業服務法了」。

還有不少網友仿照餐廳業者的聲明，表示「本人在此強調，絕對不會投票給川普」、「本人宣布永不聘請歐巴馬當辯護律師」、「本人永不答應與孔劉交往」、「本人永不和新垣結衣交往」。

根據《就業服務法》第5條，「雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分為由，予以歧視」，這間餐廳刻意排斥潑漆學生的言論，不只招來網友批評，還有可能觸法。