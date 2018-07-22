蘇貞昌po「政績告白語錄」 就是他在撩妹...

蘇貞昌的臉書昨天po出一系列「政績告白語錄」，模仿最近流行的「撩妹金句」風格，融入過去政績。（擷取自蘇貞昌臉書）

2018-07-22 20:25

〔記者何玉華／新北報導〕網路掀起一股「撩妹金句」熱潮，民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室不只跟進，還別具風格的結合蘇貞昌當年的政績，幕後小編今天現身，強調希望用一種同儕的風格，讓年輕人認識一些以為「理所當然」的建設的幕後推手，認識蘇貞昌的政績。

蘇貞昌臉書日前貼出「政績告白語錄」，圖文並茂的寫著「我建造了一個漁人碼頭，只為了釣到你的心」、「若要我寫出對你的思念，絕對不只十三行」、「我需要二重疏洪道，來疏導我對你那即將潰堤的愛情」、「海祭的那天重金屬樂中震耳欲聾，你沒注意害羞的我趁亂大喊我好愛你」...硬邦邦的建設，卻能有如此浪漫的聯想。

蘇貞昌臉書小編、82年次的周家鴻說，不是大家在做什麼就跟著做，而是要讓年輕人知道蘇貞昌團隊做過什麼；年輕人都已經習以為常的建設，都曾經是一群人的努力，透過臉書文字的經營，不是高高在上的說教，而是一種同儕對話的方式；「政績告白語錄」獲得不少回響，隔天隨即又貼文說「特別受到一些關注」。

除了臉書，IG（Instagram）小編葉上瑜表示，IG放很多有趣的漏網鏡頭，不像臉書硬邦邦，但也不是醜化，而是希望分享蘇貞昌每一個「瞬間」給大家看；而每一個想法的成形，都是團隊激盪、討論的結晶。

蘇貞昌臉書貼文「#政績告白語錄」：