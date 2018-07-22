賴清德台南出席後援會座談會 望選民「心頭抓乎緊」

行政院長賴清德（左）今南下為民進黨提名台南市長參選人黃偉哲（右）輔選，希望大家「心頭抓乎緊」，全力支持黃偉哲。（記者萬于甄攝）

2018-07-22 19:22

〔記者萬于甄／台南報導〕行政院長賴清德今在台南善化召開民進黨後援會座談會，說明執政2年多來的改革政績，並為黨內下屆台南市長提名人黃偉哲輔選，凝聚黨內向心力，加強輔選力道；賴清德強調，台南是民主的聖地，台南若能勝利，台灣也能勝利，希望大家「心頭抓乎緊」，年底發揮力量，全力支持黃偉哲。

賴清德致詞時除提到，總統蔡英文不畏艱難進行改革，像是年金改革、促進台灣經濟成長、公投立法、推動國民黨不當黨產條例等，在這2年來都一一完成，新南向政策也有很好的成績外，對於民進黨提名的台南市長參選人黃偉哲在國會表現，更是讚譽有加。

黃偉哲則認為，年底的選戰是一場硬戰，台灣民主正在十字路口上，絕不能受到中國影響，同時也是年底選戰也是確保本土政權的一戰，希望大家意志要堅定，自己人要挺自己人，讓台南好的政策能夠延續，市議員選舉也能「全壘打」，讓市議會執政過半。

賴清德表示，距離年底選舉剩下4個多月，希望大家發揮力量，「台南若勝利，台灣就會勝利」，要堅定心中的信念，全力支持黃偉哲。

賴清德下午回到「故鄉」台南不僅愉悅的心情寫在臉上，看見許多支持的鄉親到場力挺，賴清德更從會場外一路和民眾握手寒暄到場內，場面相當熱鬧，支持者也不斷高喊「院長好」，此外，內政部政次陳宗諺、農委會副主委李退之、立委林俊憲及台南市議會議長賴美惠及多位市議員參選人等也一同出席座談會。