「史豔文」也來！東京奧運台灣正名在雲林布袋戲館連署

2018-07-22 18:35

［記者廖淑玲／雲林報導］雲林虎尾「東京奧運台灣正名」連署站今天下午在雲林布袋戲館開站，連戲偶明星「史豔文」都來連署，即日起週三至週日下午2點至6點，都會有志工在現場進行正名公投連署活動，歡迎共襄盛舉。

由總統府國策顧問、前奧運選手紀政發起的「2020東京奧運台灣正名公投」，通過第一階段連署，第2階段要在8月底前獲得35萬人連署，才能與大選一起在今年底進行投票，今天下午雲林唯一的虎尾東奧台灣正名連署站在布袋戲館前開站，受到不少民眾支持。

有民眾拿著「史豔文」戲偶，一看到台灣正名連署馬上加入，讓工作人員士氣大振，直呼有「史豔文」加持，連署一定過。

「2020東京奧運台灣正名公投」行動小組的雲林站站長蔣尹瑄是雲科大的研究生，為了響應紀政「為台灣發聲」而加入；她說：「我們和代表國家的運動員一樣，都來自台灣，當然要爭取以『台灣』代表國家出賽，不能放棄，所以一定要把握這次東京奧運台灣正名的機會，希望大家都能站出來。」

蔣尹瑄說，為鼓勵大家參與，各縣市陸續設有連署站，其中高雄駁二站、巨蛋站、台南車站、台北西門、雲林虎尾等5個連署站，現正舉辦機動連署志工答謝活動，只要募得30份有效連署書，帶到虎尾等5個連署站並加入「台灣隊之友」，就能獲贈一條向志工致敬的正名運動紀念毛巾，歡迎「相挺」。