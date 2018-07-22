「非典型」政治勢力崛起？民調：逾半數認藍綠應被取代

台灣民意基金會最新1期的民調指出，有57.3%民眾認為台灣應有新興第3勢力來取代傳統的綠、藍政黨，認為台灣不需要有新政黨的民眾有35.8%，有1.4%的民眾認為此問題不好回答。（本報合成）

2018-07-22 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕「非典型政治人物」近期又引發話題，繼台北市長柯文哲後，台南市長參選人林義豐、屏東縣議員蔣月惠也引起關注，似乎「非藍、非綠」成為一股新興風潮；不久前公布的1項民調也指出，57.3%受訪民眾認為台灣應有新興第3勢力來取代既有的政黨。

台灣民意基金會17日發布的民調，問及受訪者「需不需要新的政黨來取代民進黨和國民黨？」，有14.1%的民眾認為「非常不需要」，21.7%的民眾指出「不太有需要」，1.4%的民眾表示「很難說」，而有24.5%的民眾提到「有點需要」，高達32.8%的民眾表態「非常有需要」。

台灣民意基金會董事長游盈隆曾在《民視台灣學堂》指出，中性選民中約有50%的人對政治冷感，因此較無法預測政治傾向，但「選民的眼睛是雪亮的」、「請不要再說『民意如流水』那一類愚蠢無知的話」。

民進黨新系大老林濁水則在臉書上指出，台灣目前的政治環境猶如歐洲西部的政治處境，傳統2大黨面臨被全新政黨輪替，即為「政黨政治解構和再結構」，接下來的發展令人期待。

此民調係電話抽樣採訪1070位年滿20歲以上的民眾，並在95%信心水準中正負3個百分點製作而成，訪問日期為本月9日與11日共2天；民調另外進行民族認同調查，有72.8%民眾自認為台灣人，9.8%民眾自認為是中國人，12.3%民眾覺得自己身兼台灣與中國2民族，5.1%民眾不知道自己是什麼人。

南台灣2新星 引發民眾關注

台南市長無黨籍參選人林義豐，14日在台南東區舉辦Crazy Friday Music Festival 瘋狂星期五國際音樂節活動，吸引超過6000人到場參與，被網友評為另類的造勢活動，現場參與的民眾幾乎都是年輕人。

屏東縣議員蔣月惠16日聲援公勇路反拆遷戶，與警方發生拉扯衝突，1口咬傷女警因而走紅，事後道歉獲得女警原諒，網友與鄉民合力挖出她過去在議會與募款表現，蔣昨（21）日則到訪台北參加政論節目，逾3萬元通告費又全數捐出。

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台灣民意基金會新民調