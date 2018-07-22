質疑官員為黃偉哲站台 蘇煥智：請背後「大老闆」放開黑手

邱莉莉於七月二十日在台南公園舉辦的活化大台南城市公園活動，市府多位官員及黃偉哲均有參加。（記者蔡文居翻攝）

2018-07-22 17:28

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍市長參選人蘇煥智表示，近日台南市政府協助特定參選人選舉一事甚囂塵上，最近又傳出南市府事務官接二連三為黃偉哲政見站台背書。除要求市府應該嚴守行政中立之外，更要求黃偉哲與市政府後面的「大老闆」賴清德不要陷台南市政府的員工於不義，以確保選舉過程的行政中立。

市府新聞處長許淑芬表示，相關活動都是由市議員發函的開會通知，市府基於對市政規劃及推動情形進度，到場做市政相關的說明，無所謂站台和背書，「蘇前縣長真的言重了！」

蘇煥智表示，近日民進黨台南市長參選人黃偉哲舉辦的各項活動，明明都是在上班時間，但都可以看到台南市政府各局處官員參加活動。包括7月17日黃偉哲於巴克禮公園舉行的興建「城市音樂廳」活動，就有市府文化局專委陳修程參與。7月20日黃偉哲舉辦的活化大台南城市公園活動，更有多達農業局長許漢卿、工務局副局長王建雄，勞工局勞動條件科長蕭惠文，文化局主任秘書林韋旭、文資處處長林喬彬參與。

蘇煥智表示，這種市府官員在上班時間為特定參選人政見背書的行為，已經赤裸裸違反公務人員行政中立法第七條的規定。這和幕後的「大老闆」賴清德脫不了關係！請市府背後的「大老闆」放開黒手，確保行政中立。

市府表示，蘇前縣長可能對目前最新政策規劃方向和執行內容，有所不解所產生誤會，對市政府團隊的批評，是陷市府團隊於不義。據文化局人事單位指出，文化局專委陳修程於7月17日是應蔡旺詮議員的開會邀請，也經主管同意參加台南設音樂廳會議的會勘。

而7月19日台南公園的活動，是應邱莉莉議員的開會要求，當天所有出席者都經主管同意並完成公出公差的程序。在活動中，就台南公園的各項已完成的工作和未來規劃做報告。把它想成是站台和背書，實在背離事實太遠，也太言重了。

市府表示，雖然是選舉，市府希望各候選人還是能實事求是，就事論事，太多的誤解或曲解，對台南市的進步發展不公平，也是陷辛苦的公務人員於不義。