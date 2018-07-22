馬批北檢「奉命起訴」 黨產委員：只聽過「奉命不上訴」

遭台北地檢署起訴的前總統馬英九18日應邀到國民黨中常會說明「三中案」，猛批檢方「奉命起訴」。（記者劉信德攝）

2018-07-22 18:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席馬英九涉嫌賤賣三中黨產，被台北地檢署依「證券交易法」特別背信等罪起訴後，上週三馬在國民黨中常會猛批檢方「奉命起訴」；黨產會委員聞訊憶及，以前在威權統治時代，倒是有檢察官發生過「奉命不上訴」。

黨產會委員指出，北檢是否「奉命起訴」？尚有待馬前總統舉出更多證據，以實其說。不過在黨國統治史上， 「奉命不上訴」倒是有轟動一時的重大司法事件。

委員提及，在1958年5月間，國民黨籍南投縣長李國楨因在中興新村徵購地皮過程中，涉嫌貪瀆而遭檢方起訴。

該案經台中地院諭知無罪，承辦檢察官黃向堅不服要提上訴，惟該院首席檢察官延憲諒卻拒絕於上訴狀蓋章，黃向堅直接在公文上以反諷意思批註「奉命不上訴」，以明其志。

委員強調，此事當年經媒體披露後，曾一度引發喧然大波，延憲諒不敢再予阻攔，黃向堅才得以越過首席檢察官，自行向高院提出上訴。

委員表示，黃向堅在黨國威權時期時期有勇氣對抗體制，被認為是獨立辦案先驅。不過這種對抗體制的下場是被長期冷凍，難以升職。

此外，據黨產會調查，中影旗下戲院及新世界大樓，當年來自接收的日產戲院，原屬國家資產淪為黨產後，連戰在黨主席任內都不敢賣，還派律師與扁政府協商歸還，結果馬英九上任就賣三中。

委員提及，中廣、中視公司在未搬遷前，原在目前帝寶社區的土地上，此黨產取自台灣放送協會建物和土地，結果國民黨土地賣給財團蓋帝寶，更將廣播電台低價賣給趙少康。