曾批「年金比滿清可怕」 郭明政當選校長讓政大教授意外

2018-07-22 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕政大校長遴選結果今晚出爐，由政大前法學院院長郭明政當選，但有政大教授私下對此表示驚訝，並指郭是性情中人，擔心以後是否帶得動學校行政；且郭已經63歲，在任期結束前就要先面臨65歲是否延退的問題。

政治大學今天舉行校長遴選委員會，最終從3位校長候選人李蔡彥、林元輝、郭明政中選出法律學系教授、國家年金改革委員會委員郭明政，21位遴委中共有14人同意。不過據《聯合報》報導，有政大教授私下透露，過往大家對郭明政代行政的經驗評價不太好，基本上只要稍微知道郭明政做事風評的人，大概就不會選他當校長，擔心以郭明政性情中人的風格，是否能帶得動行政。這名教授也猜測，郭明政會勝出應該是因為政治色彩沒那麼強，但李蔡彥的色彩其實也不強，感覺這是一個令人意想不到的結果，並形容這是「蠻古怪的現象」。

政大教育系教授秦夢群則表示，政大是一間以人文社會科學領域為主的大學，「如何讓政大發揮特色，讓國際看到政大」，是新校長很重要的任務，加上最近校內對校務發展產生歧見，希望郭明政能非常確定政大在未來的定位和走向，別讓政大失去希望。

報導提到，郭明政去年曾接受民進黨邀請，以學者身分出席年改公聽會，當時他猛批年金改革制度，質疑像台灣這般如此殘暴、替代率如此高的年金制度，「比孫中山推翻的滿清還可怕」，並舉德國、美國為例，批評民進黨政府提出來的年改版本改革幅度根本不足，呼籲政府應把國家的資源分配給年輕人。