唯獨被議長叫「31號」 蔣月惠委屈：我不是囚犯...

蔣月惠警局道歉不被接受，當場大聲痛哭，一夕成為台灣紅人。（資料照）

2018-07-22 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠因咬傷女警痛哭而爆紅，網路聲量也一夕之間由黑轉白，沒有背景的她上電視節目時透露，在議會裡提案沒議員願意連署，甚至還被國民黨籍議長周典論稱呼「31號議員」，讓她委屈地說「我又不是囚犯」。

蔣月惠日前上中天《新聞龍捲風》透露當年在議場的心酸，她表示，原本沒背景的她當選議員後，提案不被受重視，完全沒有其他議員願意幫忙連署。她還說，議長周典論認為她的提案不會過，所以要她別再舉手發言，甚至還是全場議員中，唯一一個被議長以「31號議員」來稱呼的議員。想起這段往事也讓蔣月惠委屈地說：「我不是囚犯，為什麼用號碼叫我？」

對此，時代力量立委黃國昌發文力挺蔣月惠，指出2014年的議長賄選案，一堆議員貪污收賄被判刑，唯獨男主角周典論無罪，顯現出周典論的「過人之處」，「竟然是別人雞婆幫他買票，他這個議長其實當選得很無奈！」

黃國昌說：「蔣月惠如果當初也和這群豬仔議員出遊，陪著一起在台中酒店接受招待、在廁所收受賄金，這位周典論議長，就一定不會用『第31號議員』稱呼她。」黃國昌也反諷：「誰叫妳白目破壞大和諧？問題是：這是我們要的地方政治嗎？」