一堆日本人「被騙來」？ 柯P這樣誇霞海城隍廟靈驗

市長柯文哲致詞時笑稱霞海城隍廟不大間，卻替台灣帶來很多外匯，脫口「一大堆日本人都被騙來這個地方」，一旁的主持人趕忙打岔指「不是騙來，是想求個好姻緣」（記者方賓照攝）

2018-07-22 16:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市大同區公所今下午2點起，在迪化街封街舉辦「戀念大同City Play」活動，結合迪化商圈永樂町廟埕音樂會及在地店家闖關集章送好禮活動。市長柯文哲致詞時笑稱霞海城隍廟不大間，卻替台灣帶來很多外匯，脫口「一大堆日本人都被騙來這個地方」，一旁的主持人趕忙打岔指「不是騙來，是想求個好姻緣」，柯也接話說，「對呀，有夠厲害！」

會後受訪柯則解釋，是要有廣告，用宣傳引來。對於自己一個月內兩度到大稻埕，柯表示，接下來八月還有大稻埕河岸音樂祭，十月則有新文化運動館（直轄市定古蹟原臺北北警察署）落成。

柯指出，大稻埕是一九二零年代，台灣歷史的代表區域，特別用蔣渭水當一個紀念，這地方滿有歷史味道，是一個北市最能夠吸引日韓觀光客的地方，現在的遊程設計上，不希望遊覽車進來 下車到離開十五分鐘，而是設計成整個大稻埕可以徒步可以走一天的行程。

由於大稻埕劃設徒步區後，雖然遊客增加，卻也有不少傳統店家憂心被文創店取代，曾為此向柯請命。柯文哲今天再談，坦言要如何取得平衡是個問題，大稻埕在歷史上是以茶葉、中藥、南北貨跟布業起家，這是傳統文化，不能搞到最後只剩下文創，傳統產業跑掉。

柯直言，店家有賺到錢才算數，這表示南北貨、中藥還是要讓來參觀的日韓觀光客、本地年輕遊客會買，才是重點，如果人很多，都只有走過去，店家還是沒有賺到錢。

大同區一直被視為綠營票倉，媒體追問柯近期頻頻走訪大同區，是否進攻綠營陣地？柯笑稱十二個行政區他都有去，只是這地方是要振興觀光，像大稻埕碼頭，現在去看跟以前已經不一樣了，還有藍色公路，船隻也慢慢多起來了。