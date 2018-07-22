蘇花改東澳到南澳可行性評估 劉曉玫：受益者都是花蓮人

國民黨立委、花蓮縣長參選人徐榛蔚（右二）及民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫（右四）日前受邀出席蘇花改中仁隧道全線貫通典禮。 （記者王峻祺攝）

2018-07-22 15:43

［記者王峻祺／花蓮報導］蘇花改宜蘭境內的東澳至南澳段交通改善工程，在行政院長賴清德21日視察後，正式啟動可行性評估，國民黨立委、花蓮縣長參選人徐榛蔚隔空喊話，呼籲中央「別厚此薄彼」，要求花蓮境內大清水至崇德段也要同步評估；民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫則批徐「激化仇恨」，強調不論哪個路段的可行性評估，最大受益者都會是「花蓮人！」

行政院長賴清德21日到宜蘭，視察蘇花改工程及原蘇花公路安全及交通改善辦理情形，並宣布東澳至南澳段交通改善工程正式啟動可行性評估作業，希望能趕在10年內完成。

花蓮立委徐榛蔚第一時間雖感謝賴清德回應民意需求，但話鋒一轉直指啟動東澳至南澳段交通改善工程的可行性評估，只能解決宜蘭境內交通壅塞問題，花蓮境內的大清水至崇德路段若無法一併改善，只是將塞車問題轉移至花蓮，蘇花改同樣會塞爆，認為中央「厚此薄彼、差別待遇。」

針對徐榛蔚的質疑，民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫今表示「這是在激化花蓮鄉親對中央政府的仇恨。」劉曉玫強調，全長約9.7公里的蘇澳至東澳段最早完工，並於年初通車，幾經評估後，東澳至南澳段若未納入蘇花改工程，恐會造成後續交通嚴重回堵。

「沒有一條公路是前段嚴重塞車，後段就暢通無阻的！」她說，「蘇花改」無論是哪一段、在哪一縣市進行路段可行性評估，該工程全線安全通車的最大受益者，都會是花蓮人而不是宜蘭人。

劉曉玫說，針對蘇花改的問題，中央早就做好規劃，整體工程將如期在2020年春節完工，屆時會大大提升蘇花間的公路運輸效能，提供民眾更安全、便利的用路品質，解決東部交通瓶頸問題。