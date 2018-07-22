4縣市好物全攻略！桃竹竹苗首長齊聚推「2018新竹味市集」

2018-07-22 14:20

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市「新竹味市集」今年擴大邀請桃園市、新竹縣及苗栗縣共同參與，今天新竹市長林智堅、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌及桃園市副市長王明德，共同為味市集舉行開幕儀式，林智堅期盼透過桃竹竹苗強大的消費力，協助小農、青年創業及手作市集推廣。

林智堅等首長共同展示裝有四縣市特色產品的四台餐車，桃園市的餐車裝有大房豆干、芋香米、黑豆、蘆薈及苦茶油，新竹市的餐車裝有柴燒麵包、手工蛋捲、鳳梨醬、米粉及花生醬，新竹縣的餐車裝有李記醬油、黑糖、蜂蜜、竹筒飯及手工饅頭，苗栗縣的餐車裝有爆米花、杭菊、花生糖及肚臍餅，為連續九天的新竹味市集拉開序幕。

「透過強大消費力，回饋參與市集的店家！」林智堅強調，桃竹竹苗地區消費力驚人，透過味市集活動，將四縣市的小農、青年創業及手作市集集合起來，「產地直接上到餐桌」，邀請市民一同來參與消費，回饋遠從四縣市而來的攤商。

「大新竹地區四縣市魅力無窮！」邱鏡淳期盼藉由味市集，將新竹縣花茶花，透過文化包裝的方式推廣出去。徐耀昌表示，新竹市跟苗栗縣等於共同生活圈，加上科學園區範圍包含竹南與苗栗地區，關係更加緊密，「期盼大新竹地區成為全國最優質的區域！」王明德強調，桃園市這次挑選28家精選攤位，期盼將年輕人色香味俱全的產品帶給民眾品嚐。

文化局表示，「新竹味市集」安排四縣市共襄盛舉，桃園帶來知名的大溪大房豆干、新屋芋香米及千塘窯等許多健康美味的特產及品牌文創商品；新竹縣則帶來關西仙草茶、黑糖及百年老餅店等豐富好物；苗栗特地帶來銅鑼杭菊、大湖草莓冰及三義特色手工藝及名產，新竹市則有許多充滿創意與活力的手作市集及世界級咖啡。歡迎民眾一起到現場品美食、逛市集。

文化局表示，今年適逢新竹開墾300周年，在新竹文創館更盛大舉辦「新竹300博覽會」，「新竹味市集」共聚集桃園市、新竹市、新竹縣以及苗栗縣四個城市的嚴選攤商，活動期間除了邀請不同城市及不同類型的市集，週末更安排音樂表演及手作如雪Q餅及小盆栽的DIY體驗，並透過各地表演、小農、文創市集間的激盪交流，讓友善耕作、綠色環保的意念傳遞下去。

文化局表示，7/21、7/22、7/28、7/29（六、日）下午3時30分在表演舞台均有DIY手作教學活動；7/21、7/22、7/28、7/29（六、日）下午5時於表演舞台區，邀請林少緯、天才小鼓手（濬哥）、Control T、安妮朵拉及動物狂想曲等表演團體進行表演。

「新竹。味市集」粉絲專頁將陸續舉辦贈獎活動，歡迎民眾踴躍參與，就有機會獲得「好物禮盒」及「限定杯墊」。活動詳情請上新竹市文化局網站及「新竹。味市集」臉書查詢，或撥打03-5337980或洽1999市民服務專線。