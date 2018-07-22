桃竹竹苗首長會議 達成地方特色產業行銷等4項共識

「桃竹竹苗區域治理平台」針對產業行銷及文化推廣等議題，新竹市長林智堅（左二）、新竹縣長邱鏡淳（右）、苗栗縣長徐耀昌（右二）及桃園副市長王明德達成跨域合作共識。（記者蔡彰盛攝）

2018-07-22 14:10

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「桃竹竹苗區域治理平台」今天在新竹市文創館召開第3次首長會議，針對產業行銷及文化推廣等4項議題，新竹市長林智堅、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌及桃園副市長王明德達成跨域合作共識，不分藍綠，共同為縣市居民福祉努力。會後由林智堅導覽，了解「新竹300城市博覽會」扎根文化、歷史和教育，介紹新竹歷史、產業變遷及未來願景。

此次首長會議經充分討論與意見交流，4縣市首長對於4項議題達成合作共識，在「義民文化祭聯合行銷」議題，4縣市將共同參與新竹縣政府舉辦的「義魄千秋」2018全國義民祭活動，以實際行動表達對客家文化的重視與支持。

針對「浪漫台三線茶產業合作計畫」，4縣市將聯合爭取中央支持，透過土地活化，擴大種茶面積，輔導茶廠轉型建立亮點茶莊，並結合茶及茶花產業行銷與經驗交流，形塑區域亮點。

有關「合作辦理原住民文物館館際交流」案，為讓更多民眾欣賞豐富的原住民文化與特色文物，將結合桃園市原住民族文化會館、新竹縣尖石鄉原住民文化館、五峰鄉賽夏族矮人祭場文物館、苗栗縣泰雅文物館及賽夏民俗文物館等5所原住民文物館，辦理館際文物交流及聯合特展，活絡原民部落商機與觀光產業。

在「地方特色產業行銷」方面，希望透過主題活動規劃，結合4縣市在地特色物產聯合行銷，提升桃竹竹苗優良物產品牌知名度與產品品質。

林智堅表示，桃竹竹苗作為366萬人口的共同生活圈，四縣市彼此分享資源，因此今年的新竹味市集也邀請四縣市的店家帶來的豐富食材、農產品與手作商品，共襄盛舉，建立特色產業的行銷合作平台，提升桃竹竹苗農特產的品牌知名度。

邱鏡淳肯定新竹300博覽會為桃竹竹苗合作平台的典範，期盼四縣市「麻吉」的好關係，可以持續發揮合作效益，提升民眾生活水平，創造更好願景。

徐耀昌也肯定區域治理平台發揮一加一大於二的效果，針對客家、原住民事務以及特色物產，進行聯合推動行銷。

王明德認為桃竹竹苗未來也要一同面對文化觀光旅遊或醫療等共同議題，相信交換不同經驗意見，對區域生活、交通、產業等各層面必能帶來正面效益。