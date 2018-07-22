南市泛藍市長參選人整合 他建議納入「虧雞福來爹」

陳子敬（中）去年十月赴南市議會國民黨團拜會，曾獲黨籍議員力挺。（資料照）

2018-07-22 13:33

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人陳子敬被歸為泛藍陣營，因與國民黨台南市參選人高思博迄未完成整合，原本台南市15位國民黨籍議員，有13人支持無陳子敬，在國民黨自提人選後，如今幾乎全歸隊改支持高思博，而當初力挺陳子敬參選的國民黨市議員蔡育輝今天表示，在野聯盟應納入無黨籍參選人林義豐，共推一人挑戰民進黨市長參選人黃偉哲。

蔡育輝當初他力挺陳子敬，服務處、水電也免費提供給陳子敬使用，對陳子敬可說有情有義，而且他們原本在新營還設有聯合服服務處，後來國民黨提名高思博參選市長，讓他處境變得十分尷尬。

蔡育輝坦言，在國民黨自提人選後，他處境確實尷尬，今年6月30日陳子敬要成立服務處時，陳子敬大新營服務處主任即主動表達要卸下聯合看板，改為陳子敬個人看板，對方體恤他的立場，也算是幫忙解決他的難題。

蔡育輝表示，他個人情感是支持陳子敬，但他是國民黨籍議員，在市長領表登記後一定要支持黨提名的參選人，他主張在野聯盟應該共推一人挑戰黃偉哲，除了高思博、陳子敬外，包括最近走紅的「虧雞福來爹」林義豐也應該納入，大家以民調來決定，誰出線他就支持誰，這樣勝算也比較大。